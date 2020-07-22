【新冠肺炎】聖保祿醫院沒有徵狀健康助理確診 　衞生署跟進曾接觸的病人　

▲ 聖保祿醫院電子診斷部健康助理確診，因家人同事確診接受檢測後證染病。 (資料圖片)

衞生防護中心昨日（21日）公布新增61宗確診個案，至今本港個案累計2,019宗（包括2 018宗確診個案和一宗疑似個案）。昨日新增個案涉及27男34女，年齡介乎4至84歲，當中3宗屬輸入個案，另有60多宗初步確診。

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消息指位於銅鑼灣聖保祿醫院，有一名健康服務助理（Health care assistant）確診，她與早前確診的個案有關連，在醫院內有10多名醫護曾與該名確診員工有接觸，需要接受病毒檢測。

聖保祿醫院證實，一名電子診斷部的健康助理於7月21日收到通知，其深喉唾液樣本對新冠病毒測試呈陽性。該員工因家人的同事在7月17日確診而進行測試，本身並無徴狀，因此亦屬社區感染。

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院方指她在工作期間一直有配戴外科口罩，目前已停止上班，進行接觸追蹤，召回13名曾與該員工有緊密接觸的同事，進行鼻咽拭子PCR測試，結果全部對新冠病毒呈陰性。至於該名員工曾接觸過的病人名單，院方會呈交衞生署跟進。

醫院指各部門自疫症流行開始，一直嚴格執行各類防控措施，定時進行全面清潔和消毒，相信其他病人受到感染的機會很低。

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記者：伍瑋瑋