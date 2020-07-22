【外賣優惠】Klook推咖啡店＋酒店＋米芝蓮餐廳外賣優惠　4人粥底海鮮蒸氣鍋$800

▲ Klook推多個外賣優惠。（圖片由Klook提供 ）

本港出現第三波新冠肺炎，為了減低傳播風險，大家都選擇留家抗疫。為大家推介一些Klook外賣優惠，滿足一日三餐及下午茶，甚至在家也可吃到海鮮鍋及火鍋，增添樂趣！

預訂優惠

Klook 與DBS信用卡合作推出預訂優惠，新Klook用戶及現有用戶憑指定 DBS信用卡付款購買香港外賣自取滿HK$200，更可享高達5折優惠！

付款時請兌換優惠碼，新用戶最高現金折扣額為HK$150 「DBSSUMMER5」（新Klook用戶），現有用戶最高現金折扣額為HK$100，並可使用優惠碼3次。「DBSSUMMER8」（現有用戶）。優惠詳情請【按此】

外賣速遞火鍋優惠

「鮮直送」海鮮食材套餐（Klook獨家）：粥底海鮮蒸氣鍋四人食材只需HK$800（人均HK$200），就可享用2隻波士頓龍蝦、12兩大蝦仔、1斤花甲、4隻大連鮑魚、8件龍躉件及4隻元貝，由「鮮直送」速遞到你家中，留在家中等食吧！（需提早2天預訂）

「鮮直送」雞煲套餐：卜卜蜆雞煲四人食材，只需HK$600（人均只需HK$150），可享半隻三黃雞、斤半大蜆、 鮑魚、元貝、象拔蚌仔（各4隻）等新鮮食材。

真秘鍋火鍋套餐亦提供外賣速遞兼享8折優惠：2人外賣速遞火鍋套餐只需HK$708（人均HK354），可由多款湯底自選一款，包括：玫瑰香妃（花膠雞湯）、白雪玄鳳（桃膠鳥雞湯）、三味西湖（藥膳魚湯）等；肉類可選2款，包括：手切鮮牛五花子、手切鮮牛脖仁、頂級牛小排、嘉美雞件等，亦配手打秘丸（選2）、手工秘餃（選2）、主食（選1）、精選時令菜籃等食材，兼送多款火鍋調味料及醬料。

4人外賣速遞火鍋套餐可享更多食材，包括3款自選肉類、4款手打秘丸、4款手工秘餃等，人均只需HK$327！（4人餐HK$1,308）

早餐外賣自取優惠

A-1 Bakery三文治套餐86折優惠（Klook獨家）：只需HK$23，可享碎蛋沙律三文治或吞拿魚沙律三文治1份，以及紙包Kagome 可果美飲品（包括番茄汁、甘筍／芒果/提子/蘋果混合汁）1支。

午餐外賣自取優惠

咖啡店HABITU 85折現金券優惠：購買價值HK$100現金券只需HK$85，每次交易可使用2張，兩人外賣午餐有著落。

霸嗎拉麵77折現金券優惠：只需HK$230，就可購買價值HK$300的優惠碼。

下午茶外賣自取優惠

Elephant Grounds 雪糕三文治＋咖啡套餐優惠（Klook獨家）：只需HK$108，就可把雪糕三文治及咖啡帶回家享受。

晚餐外賣自取優惠

現代美式餐廳Dan Ryan’s Chicago Grill多款「買一送一」優惠（Klook獨家）：例如招牌香炸黃金炸蔥圈、新式香酥雞手指；購買價值HK$250、HK$450及HK$1000現金券更可享9折優惠！

現金劵9折優惠

此外，Klook現正與K11 MUSEA 合作，推出旗下商場食肆優惠，當中包括意大利、日本、韓國、越南多國美食的K11 MUSEA Food Playground現金券9折優惠，購買價值HK$100現金券只要HK$90。

買一送一外賣自取優惠

堅尼地城的英式餐廳「Fish & Chick」英式炸魚薯條買一送一優惠：只需HK$143，可享用當日限定英式炸魚薯條2份。

Via Tokyo Cafe －灣仔買一送一優惠：只需HK$40，就可享HK40以下雪糕筒兩個。

北角意大利餐廳「小城鎮」多款咖啡享買一送一優惠：包括榛子咖啡、鮮奶咖啡、朱古力咖啡、棉花糖咖啡、泡沬咖啡，另外特色晚餐亦享49折。

酒店外賣自取優惠

香港W酒店外賣自取優惠：包括西式套餐（希臘沙律、香煎三文魚）、安格斯漢堡配沙律、巴東牛肉、迷你佛跳牆燉湯等，讓你隨時隨地品嚐滋味美食！

訂購尖沙咀富豪九龍酒店Mezzo外賣自取享58折優惠（Klook獨家）：熱賣套餐包括紅酒燴牛尾伴絲苗白飯、意式香草番茄烤雞扒伴絲苗飯、燴牛肋肉伴絲苗白飯、卡邦尼意大利麵等，套餐奉送意大利菜湯一客。

米芝蓮推介餐廳外賣自取優惠

獲米芝蓮必比登推介「嚐囍點心皇－堅尼地城」現金券優惠：購買價值HK$300現金券只需HK$275、購買價值HK$200現金券只需HK$185。

椰小盅燉湯專門店－太子外賣自取85折優惠：滋補2人餐只需HK$180（套餐包括織金竹笙烏雞湯及椰派海鮮冬陰功湯，均配椰小飯＋菜脯；配椰小翅、白灼時蔬、自家豆漿、桂花酸梅湯）

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責任編緝：王芷瑩