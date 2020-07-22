【新冠肺炎】何栢良促港府馬上「加辣」防疫措施　全日禁堂食及強制戴口罩

▲ 何栢良倡政府防控措施馬上加辣。

本港第三波疫情嚴峻，累計確診個案破2000大關。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港疫情情況嚴峻，認為港府應馬上「加辣」防控措施，包括全日禁止堂食及強制全民外出時須佩戴口罩。

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何栢良今早接受電台節目時指出，本月累計逾600宗新增本地確診個案，源頭不明個案佔當中4至5成，涉及餐飲場所與家庭聚會群組。他形容現時情況嚴峻，短時間內增加確診個案，導致醫療系統出現「樽頸」，認為政府有需要馬上加辣防控措施，包括全日禁止堂食及強制全民外出時須佩戴口罩。

長病不如短痛，趁醫療系統未出現崩潰應去做這些揩施。

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他又指，港府雖現時要求市民乘公共交通須戴口罩，但只規管室內公共場所戴口罩仍不足，指現時不少市民在戶外等候公共交通，未必能相距1米距離，沙灘亦有並非游泳人士不戴口罩；而9月立法會選舉在即，市民投票排隊時或有人不戴口罩，當局應規管戶外強制戴口罩，強調政府不可以迴避，但兩歲以下小童及進行劇烈運動的人士等可獲豁免。

政府不可以再以「擠牙膏」方式去實行這些措施，病毒不會等人。

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本港昨首度有陪診員確診，以及有初步確診個案曾訪荔枝角懲教所，何栢良形容情況危險，因院舍及監獄環境相當擠逼，萬一出現超級群組，短時間內可惡化得好快，屆時再安排隔離相當困難。他認為有關地點應進行封閉封管理，職員要注意自己的衞生，工作期間必須佩戴口罩等。

如果真係出現呢個問題，它會係另一個火頭，到時唔係收緊餐飲處所規例或者禁足令可以解決到。

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記者：郭詩詩