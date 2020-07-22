【高空擲物】小朋友屋苑平台放電驚魂記　奇怪鄰居擲刀落街險受傷

▲ 網民帶小朋友到屋苑平台放電，竟遇上鄰居擲刀落街。

疫情下到處危機四伏，家長只好帶小朋友到屋苑平台放放電。一名美孚居民日前與小朋友到平台玩耍時，卻驚見樓上有鄰居將刀掉落平台，幸好沒有傷及無辜！

平台玩耍突遇「飛刀」

一名網民於Facebook群組「美孚」發帖，指昨日（21日）下午，帶同小朋友到美孚新邨86座平台玩耍時，樓上竟然擲刀落平台，她立即報警處理。由照片可見，由於衝力甚大，刀斷開兩截。有網民指出該刀為牛肉刀。

不少街坊對事件大感吃驚。有網民表示，近年不少人都會將雜物扔至平台，但平台下午有非常多小朋友玩耍，「唔知攪乜，乜都掉落嚟」，幸好這次沒有傷及途人。

網民：一定要繩之於法

有網民留言「有冇搞錯」、「嚇死人咩」，認為一定要將該名住戶繩之於法。有人指出如果刀上留有指模，要調查應該不難，更認為查出是哪一戶的所作所為後，應要求他搬離單位。

有人分享數年前的經歷。當時她亦在邨內遇上「飛天水樽」，差點被擊中。警方到場後卻表示私家地方不能查，叫她與業主立案法團反映，並指要於邨內安裝CCTV，他們才可以跟進，最後不了了知。

根據《簡易程序治罪條例》第228章，任何人自建築物掉下物體，或容許任何物體自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，可被處罰款$10000及監禁6個月。如高空擲物導致任何人死亡，更有可能被控誤殺罪。

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責任編輯：王俊賢