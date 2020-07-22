【DSE2020】港姐DSE狀元鄧卓殷33分入港大　馮盈盈：公開試只是人生一個章節

▲ 不少港姐DSE成績優異。

新一屆香港中學文憑試放榜（DSE），各藝人都紛紛在網上為同學仔打氣。其實，歷屆港姐中有不少都是有樣有學歷之人，以下4位港姐更在DSE考取理想成績。

馮盈盈 寶血會上智英文書院

2016年香港小姐冠軍馮盈盈，同年以二級榮譽乙等成績畢業於香港大學食品及營養學系。中學就讀石硤尾寶血會上智英文書院的馮盈盈，是首屆DSE考生，當年取得Best Five 28分，成績良好。

作為DSE大師姐的馮盈盈，昨日（7月21日）也在網上撰文為應屆考生打氣：

我想，等待放榜的DSE同學應該也是同樣憂心，特別因受疫情和停課影響，今屆考試有太多不確定性和不穩定性。 由考試日期一改再改，到放榜形式可能改成歷史上首次網上發放成績，同學更加會感到緊張和困惑，覺得很難預測成績，前路茫茫。

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▲ 馮盈盈，香港大學食物及營養學系。（Instagram圖片）

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馮盈盈續稱：

前面路途雖然漫長，但透過不懈追求和探索，終能求得真理和成功。老土都要講，公開試只是悠悠人生中一個章節，我真心佩服，同學們能順利完成今年DSE考試，這已是一個值得自豪的壯舉。 在疫情的威脅下，一邊擔心自己的人身安全，一邊專心應試，還要克服所有惶恐不安，無論最後成績如何，同學們都已驕傲地通過人生其中一個最難忘的考試，剩下就不用再擔憂。

鄧卓殷 協恩中學

2018年香港小姐亞軍鄧卓殷，2017年以一級榮譽成績畢業於香港大學建築系。鄧卓殷之後參加《2017年度亞洲建設大獎評選》，並在學生界別建築組中贏得優異獎，非常厲害。

原來鄧卓殷自小便是學霸，中學就讀傳統名校協恩中學，於2013年度DSE考獲4科「5**」的佳績，Best Five高達33分，成績優異。

作為DSE師姐的鄧卓殷，昨晚亦特意在Instagram直播為同學仔打氣，非常有心。

▲ 鄧卓殷，香港大學建築系。（Instagram圖片）

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她亦謂：「前面路途雖然漫長，但透過不懈追求和探索，終能求得真理和成功。老土都要講，公開試只是悠悠人生中一個章節，我真心佩服，同學們能順利完成今年DSE考試，這已是一個值得自豪的壯舉。

在疫情的威脅下，一邊擔心自己的人身安全，一邊專心應試，還要克服所有惶恐不安，無論最後成績如何，同學們都已驕傲地通過人生其中一個最難忘的考試，剩下就不用再擔憂。」

何依婷 佛教孔仙洲紀念中學

2017年香港小姐亞軍何依婷亦是首屆DSE考生，她畢業於香港城市大學商學院的資訊系統學系（環球商業系統管理）。何依婷中學就讀佛教孔仙洲紀念中學，DSE考獲Best Five 27分的成績。

中學時，何依婷已多次在各科考試中取得「學科成績優異獎」。

在大學期間，她也是一名學霸，成績平均積點在3.5分以上的頂尖水平。她又獲獎學金資助，赴美國史丹福大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生，最後以一級榮譽畢業。

▲ 何依婷，香港城市大學商學院的資訊系統學系。（Instagram圖片）

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陳曉華 真光女書院

2018年香港小姐冠軍陳曉華，大學畢業於香港中文大學護理系。她中學就讀Band 1學校真光女書院，DSE考獲Best Five 27分的成績。

陳曉華後入讀香港中文大學醫學院那打素護理學院，成績依然優異，並曾在2016至2017年的第一學期獲頒發「鄭棟材獎學金」。

▲ 陳曉華，香港中文大學護理系。（Instagram圖片）

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