【陪伴在旁】患白血病母確診新冠肺炎被隔離　孝子每天爬牆窗邊守護直到最後

▲ 巴基斯坦一名孝子為見母親一面，爬2樓高牆上病房窗台外陪伴病母。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，不少家庭被肺炎拆散。日前巴勒斯坦一名患有白血病73歲媽媽確診新冠肺炎，被送往醫院接受隔離，親友們無法探望，惟其30歲兒子每天爬牆，隔著窗在媽媽病床前為她打氣，不過媽媽最終不敵病魔離世。

綜合外媒報導，巴基斯坦一名73歲患白血病媽媽日前確診患新冠肺炎，由於病情嚴重，媽媽被送進深切治療部診治，入院5日便需用人工呼吸機。礙於新冠肺炎病毒傳染性高，為免病毒散播，媽媽需要隔離，親友們一律謝絕探訪。

爬牆守候在病母身旁

然而，30歲兒子的Jihad Al-Suwaiti思母心切，每晚爬上位於2樓的病房窗台外，隔著玻璃窗守候、陪伴媽媽，就在媽媽入院5天後，媽媽最終不敵病魔離世。

無法接受母親患肺炎事實

Jihad的哥哥表示，指爸爸於15年前已離世，而Jihad是家中的孻仔，他與媽媽的關係比較親密。因媽媽患有白血病，幾周前確診患新冠肺炎，醫院通知Jihad時，他無法相信這是事實。

照片在社交網站瘋傳

當地醫院證實，Jihad每晚都會爬牆到病房窗台外，直到其母親睡著才離去。巴勒斯坦非營利組織「愛國願景」執行長Mohamad Safa，日前在社交媒體分享Jihad在窗台陪伴母親的照片，並寫道「一位感染了新冠肺炎的巴勒斯坦婦女，她兒子每晚爬上她的病房外看著母親，直到她去世。」照片被網民瘋傳，甚至有畫家將照片繪成插圖，希望Jihad盡快振作起來。

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責任編輯：王明芳