海關交代上半年機場走私毒品情況 　有走私客以咖啡或奶粉盒重新包裝毒品

▲ 海關交代上半年機場走私情況。（黃傑偉攝）

海關今日（22日）會見傳媒交代上半年於機場檢獲毒品的情況，受疫情影響全球客運量減少，但貨運量於本港大致維持不變，大約只減少10%，在此情況下走私貨運形式運到香港。

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海關指於客運渠道方面，於上半年，海關檢共檢獲36宗，巿值超過1億1千萬，共131公斤毒品。貨運方面，373宗懷疑毒品案件和，即超過5億5千萬元毒品，共1.5噸，比去年升幅達3成7。結合兩方面，海關於上半年共檢獲6.6億港元，重量最多為冰。大麻數量亦高企。海關於上年度共拘捕79名人士，以上人士涉機場販毒案件，年齡介乎17歲至72。

海關機場科空運貨物課監督劉青龍提到犯罪集團會以大量貨物掩飾繼而走私毒品在內，今年毒品調查科在跟進一件空運案件時成功破獲兩個毒品儲存倉，亦有以一條龍方式販毒。劉青龍又指有犯罪分子收藏毒品的方法包羅萬有、千奇百怪，有走私客以咖啡豆或奶粉盒包裝成為毒品，以偷龍轉鳳方式將毒品重新包裝成食品。

海關表示上年度，於機場共檢獲206公斤可卡因入口，主要來源為歐洲，其次為非洲及南美。至於氯胺酮即檢獲118公斤，主要來源地為歐洲。冰毒方面，共檢獲152公斤冰毒，主要來自東南亞。大麻方面，共檢獲122公斤，主要來自北美洲。海關指會繼續監察世界各地毒品走私，作有效情報交流與合作，打擊走私趨勢。

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記者：郭家穎