【DSE2020】馬浚偉會考四科合格從不自卑 不忘增值完成碩士再讀中醫

▲ 馬浚偉勉勵同學人生選擇不只一條路。

中學文憑試今日（22日）放榜，學生各有不同心情，但成績未如理想不用介意，讀書進修有心唔怕遲，如藝人馬浚偉當年中學會考只有4科合格，後來亦因家境問題，決定出來社會工作。

不過，對求學有強大意志的馬浚偉，去年終報讀北京報讀行政人員工商管理碩士課程（EMBA），並於日前成功畢業，稍後他亦有意繼續進修報讀中醫課程。

▲ 好學的馬浚偉不斷增值自己。（馬浚偉FB圖片）

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不論是當年會考或現時的DSE中學文憑試放榜，馬浚偉都樂意公開當年會考僅四科合格的成績，雖然他在「Art and Design」考得A級成績，但卻因為家貧決定投身社會，他亦常常表示人生經歷更為重要。

今日馬仔在社交平台也有留言，指：

各位同學仔，考到好成績當然要衷心恭喜你！ 希望你繼續努力，好好繼續學習，繼續選擇合適自己的方向！ 同時，即使成績不如理想，同學仔也千萬不要太難過！當然，失望心情難免總會有，但請記住，這次的成績，只是你未來豐盛人生中的一個小小里程，你的人生路還有很多不同的機會和選擇在等着你，請不要放棄，努力繼續向前行！ 最後，各位家長和老師，同時也向您們送上祝福，不論孩子和學生的成績如何，您們對他們的關愛和付出肯定是不會白費的！

多年來未忘進修

馬浚偉近年身兼多職，除當演員，也策劃舞台劇，同時不忘進修，去年47歲報讀北京行政人員工商管理碩士課程（EMBA），學費合共約100萬港元，今年透過網上考核，終成功畢業，圓夢成為大學生。

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馬仔接受TOPick訪問，指當年會考成績欠佳，但從不氣餒。他說：「我想講成績和知識是兩件事，希望各位同學不要只看成績，要看知識，自己多年來都是抱著好學態度，一有機會便學習不同事物。」

他勉勵同學：「考試不是人生全部，只是人生階段，無論好與不好，都不要抹煞自己的努力，即使今次不能升學，坊間也有其他選擇，或其他專科可以持續進修，機會四處都有。」

馬仔強調：「人要識轉變，不要只看前面，自己也不喜歡別人只強調成績高低。」

至於馬浚偉確是好學不倦，完成北大碩士後，今年9月將會在香港浸會大學中醫學院就讀一個兩年課程，同時12月尾還有一個短期兒童心理學課程要就讀。

▲ 年青時的馬仔跟母親合照。（取自facebook）

為亡母再讀中醫

有關學醫的念頭，馬浚偉過去曾表示是受亡母啟發：「媽媽在我6歲時確診癌症，但她卻是個何等堅強樂觀的人！在她患病的22年，一直有剪報保存關於中醫藥和食療等資訊！我知道，她要照顧好自己，但更要照顧好我們！

這兩本硬皮簿保存著的情和思，超過四十年歷史了。而我，也把他倆保存至今！我學醫，不是為成醫，而是為成全！」

馬仔表示：「今年讀浸大醫科，的確是為圖夢 ，將要讀兩年夜校，相對入學門檻低，兩年學費約兩萬多，現時已報名，等校方回覆，相信沒問題，只是疫情下未知何時可開學。」