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【頭號癌症殺手】下廚愈頻密患肺癌風險愈高　台灣研究：開抽油煙機可降63%風險【附肺癌症狀】

保健美顏 12:28 2020/07/22

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在廚房煮食，若長期吸入大量油煙，會增加患肺癌的風險。

肺癌是本港頭號癌症殺手，除了吸煙，長期吸入油煙也會增加患肺癌風險。台灣一項研究發現，下廚愈頻密、暴露於油煙致癌物的時間愈長，患肺癌風險愈高。不過若下廚期間開抽油煙機，風險最多可降至63%。另外，常用豬油煮食，比起使用植物油的，患肺癌風險增加92%。

綜合台灣媒體報道，台灣的國家衛生研究院近日公布一項最新研究，當局於2000年至2010年間，收集1302名40至90歲台灣女性的肺癌病例資料，並對比另外1302名健康的女性，然後按她們下廚的頻率程度分為5組。

結果發現，下廚愈頻密、暴露於油煙致癌物的時間愈長，患肺癌風險愈高；對比甚少下廚的女性，患肺癌風險可高出2.7倍。另又發現，下廚時有沒有使用抽油煙機也是一大關鍵。有使用抽油煙機的女性，下廚期間有2/3時間開抽油煙機，患肺癌風險可減41%至63%。

此外，研究又分析食油對人體的影響，結果發現常用豬油煮食的女性，比起常用植物油煮食的女性，患肺癌風險增加92%。另外，如果每星期煎食物多於5日，患肺癌風險會增加53％，估計是因為高溫情況下，較容易產生大量油煙。是次研究結果近日也於國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）發表。

肺癌於本港癌症死亡率排第一

據本港醫院管理局的資料，單在2017年已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率為27.1%。據世界衞生組織數據顯示，肺癌於癌症的死亡率中排名第一。

據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌主要成因包括：

  • 吸煙或長期吸入他人的二手煙
  • 因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。
  • 吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)
  • 吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。

肺癌症狀

早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

  • 持續性咳嗽
  • 痰中帶血
  • 胸肺反覆受到感染或經久難癒
  • 聲音嘶啞
  • 胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛
  • 食慾不振及體重下降
  • 容易疲倦

更多有關癌症的資訊，請看：

【第3號癌症殺手】減少飲酒抽煙可降肝癌風險　營養師推介五大預防肝癌食物

【第5號癌症殺手】胰臟癌發病早期幾乎無徵兆　常吃高糖食物增罹患風險

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責任編輯：羅嘉欣

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