【大暑湯水】大暑熱辣辣氣溫達33°C易感不適 中醫推介3款夏天清熱消暑湯水【附湯水食譜】
今日是農曆二十四節氣中的「大暑」，最高氣溫達33°C，市民外出時要小心中暑，避免長時間在戶外暴曬，註冊中醫師陳家信分享3款簡單湯水，讓大家消暑解熱。
1.竹蔗茅根五花茶（2人份量，隨喜好加減）
成份：
- 竹蔗 隨量 清熱生津，降火下氣
- 茅根 5錢 清熱解毒，涼血止血
- 金銀花1兩 清熱解毒，疏散風熱
- 菊花1兩 散風清熱，平肝明目
- 夏枯草1兩 清火明目，散結消腫
- 木棉花1兩 清熱利濕
- 雞蛋花1兩 清熱利濕，潤肺解毒
功效：清熱降火
宜：見身熱煩躁，口乾口苦，口臭牙肉痛，口舌生瘡，夜睡夢多，皮膚出疹紅腫痕癢，大便乾小便黃。
忌：感冒咳嗽泄瀉不宜。
2. 雪梨無花果潤肺水（2人份量，隨喜好加減）
成份：
- 雪梨 3個 清熱止咳，滋陰潤肺
- 無花果 3個 清熱生津，健脾開胃，解毒消腫
- 南北杏 1兩 潤肺止咳（5南杏：1北杏）
- 百合1兩 養陰潤肺，清心安神
- 雪耳5錢 滋補生津，潤肺養胃
功效：潤肺生津
宜：見口渴口乾，咽乾咽痛，鼻孔乾燥，口氣腥臭。
忌：感冒咳嗽痰多不宜。
3. 消滯祛濕茶（2人份量，隨喜好加減）
成份：
- 山楂肉1兩 消食健胃，行氣散瘀
- 麥芽1兩 行氣消食，健脾開胃，退乳消脹
- 荷葉5錢 消暑利濕，健脾升陽
- 布渣葉3錢 消食化滯，清熱利濕
- 紫蘇葉1錢半 解表散寒，行氣和胃
功效：消滯祛濕
宜：見食慾欠佳，大便秘結，腹脹腹痛。
忌：感冒咳嗽泄瀉，胃氣多泛酸不宜。
陳醫生提醒，如果暴曬後出現頭暈頭痛、 心跳加速、 肌肉抽搐、 作悶嘔吐、 大量流汗或腹痛泄瀉 ， 經休息後仍未有回復，好可能已經中暑了，宜及早求醫。
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責任編輯：羅家欣