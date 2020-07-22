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【大暑湯水】大暑熱辣辣氣溫達33°C易感不適　中醫推介3款夏天清熱消暑湯水【附湯水食譜】

保健美顏 13:41 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

大暑熱辣辣氣溫達33°C易感不適，中醫推介3款夏天清熱消暑湯水。

今日是農曆二十四節氣中的「大暑」，最高氣溫達33°C，市民外出時要小心中暑，避免長時間在戶外暴曬，註冊中醫師陳家信分享3款簡單湯水，讓大家消暑解熱。

1.竹蔗茅根五花茶（2人份量，隨喜好加減）

成份：

  • 竹蔗 隨量     清熱生津，降火下氣
  • 茅根 5錢      清熱解毒，涼血止血
  • 金銀花1兩    清熱解毒，疏散風熱
  • 菊花1兩       散風清熱，平肝明目
  • 夏枯草1兩    清火明目，散結消腫
  • 木棉花1兩    清熱利濕
  • 雞蛋花1兩    清熱利濕，潤肺解毒

功效：清熱降火

宜：見身熱煩躁，口乾口苦，口臭牙肉痛，口舌生瘡，夜睡夢多，皮膚出疹紅腫痕癢，大便乾小便黃。

忌：感冒咳嗽泄瀉不宜。

2. 雪梨無花果潤肺水（2人份量，隨喜好加減）

成份：

  • 雪梨 3個       清熱止咳，滋陰潤肺
  • 無花果 3個    清熱生津，健脾開胃，解毒消腫
  • 南北杏 1兩    潤肺止咳（5南杏：1北杏）
  • 百合1兩        養陰潤肺，清心安神
  • 雪耳5錢        滋補生津，潤肺養胃

功效：潤肺生津

宜：見口渴口乾，咽乾咽痛，鼻孔乾燥，口氣腥臭。

忌：感冒咳嗽痰多不宜。

3. 消滯祛濕茶（2人份量，隨喜好加減）

成份：

  • 山楂肉1兩       消食健胃，行氣散瘀
  • 麥芽1兩          行氣消食，健脾開胃，退乳消脹
  • 荷葉5錢          消暑利濕，健脾升陽
  • 布渣葉3錢       消食化滯，清熱利濕
  • 紫蘇葉1錢半    解表散寒，行氣和胃

功效：消滯祛濕

宜：見食慾欠佳，大便秘結，腹脹腹痛。

忌：感冒咳嗽泄瀉，胃氣多泛酸不宜。

陳醫生提醒，如果暴曬後出現頭暈頭痛、 心跳加速、 肌肉抽搐、 作悶嘔吐、 大量流汗或腹痛泄瀉 ， 經休息後仍未有回復，好可能已經中暑了，宜及早求醫。

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責任編輯：羅家欣

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