【大暑湯水】大暑熱辣辣氣溫達33°C易感不適　中醫推介3款夏天清熱消暑湯水【附湯水食譜】

▲ 大暑熱辣辣氣溫達33°C易感不適，中醫推介3款夏天清熱消暑湯水。

今日是農曆二十四節氣中的「大暑」，最高氣溫達33°C，市民外出時要小心中暑，避免長時間在戶外暴曬，註冊中醫師陳家信分享3款簡單湯水，讓大家消暑解熱。

1.竹蔗茅根五花茶（2人份量，隨喜好加減）

成份：

竹蔗 隨量 清熱生津，降火下氣

茅根 5錢 清熱解毒，涼血止血

金銀花1兩 清熱解毒，疏散風熱

菊花1兩 散風清熱，平肝明目

夏枯草1兩 清火明目，散結消腫

木棉花1兩 清熱利濕

雞蛋花1兩 清熱利濕，潤肺解毒

功效：清熱降火

宜：見身熱煩躁，口乾口苦，口臭牙肉痛，口舌生瘡，夜睡夢多，皮膚出疹紅腫痕癢，大便乾小便黃。

忌：感冒咳嗽泄瀉不宜。

2. 雪梨無花果潤肺水（2人份量，隨喜好加減）

成份：

雪梨 3個 清熱止咳，滋陰潤肺

無花果 3個 清熱生津，健脾開胃，解毒消腫

南北杏 1兩 潤肺止咳（5南杏：1北杏）

百合1兩 養陰潤肺，清心安神

雪耳5錢 滋補生津，潤肺養胃

功效：潤肺生津

宜：見口渴口乾，咽乾咽痛，鼻孔乾燥，口氣腥臭。

忌：感冒咳嗽痰多不宜。

3. 消滯祛濕茶（2人份量，隨喜好加減）

成份：

山楂肉1兩 消食健胃，行氣散瘀

麥芽1兩 行氣消食，健脾開胃，退乳消脹

荷葉5錢 消暑利濕，健脾升陽

布渣葉3錢 消食化滯，清熱利濕

紫蘇葉1錢半 解表散寒，行氣和胃

功效：消滯祛濕

宜：見食慾欠佳，大便秘結，腹脹腹痛。

忌：感冒咳嗽泄瀉，胃氣多泛酸不宜。

陳醫生提醒，如果暴曬後出現頭暈頭痛、 心跳加速、 肌肉抽搐、 作悶嘔吐、 大量流汗或腹痛泄瀉 ， 經休息後仍未有回復，好可能已經中暑了，宜及早求醫。

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責任編輯：羅家欣