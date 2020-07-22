【公屋問題】2成年兒子正求學沒收入　港媽欲帶2子與丈夫離婚爭公屋︰間屋歸邊個

▲ 一名2孩港媽欲與丈夫離婚爭公屋，但兒子已成人，公屋申請人又是丈夫，擔心會爭輸。

潮流興一句︰得公屋，得天下。香港的樓價全球第一，公屋輪候最少排幾年，有公屋者都不想放棄。一名兩孩港媽欲與丈夫離婚，明言兒子會跟媽媽，但他們已成年仍求學中，沒有收入，而所住的公屋申請人為丈夫，擔心離婚後公屋會歸丈夫，向網上尋求意見。

該名港媽在網上討論區連登出帖文求助，題為「同死佬離婚公屋歸邊個」，她表示一家四口的關係不佳，

兩個阿仔同佢關係好差，我都麻麻。

現居公屋申請人為丈夫

不過，一家四口現住的公屋申請人是丈夫，而兩名兒子雖已成年，但仍求學中沒有收入，離婚後兩名兒子會跟她生活。她苦惱離婚之後，公屋會判歸於她還是丈夫。

網民質疑呃多間公屋分戶

帖文一出引起網民熱議，有人直指︰「兩個仔都跟妳，間公屋歸妳，男人走。」但有網民指其友人情況相同，需找社工幫忙申請新公屋，「要一樣排返大眾條隊，未等到新公屋，離咗婚都一齊住。」有人亦質疑港媽「呃多間公屋」為分戶，

咁樣起幾廿百棟都唔夠你哋分戶！

房署通常撥歸有子女管養權一方

翻查房屋署《公屋住戶離婚後的住屋安排》資料顯示，一般來說，房署在住戶分居期間，不會主動要求任何一方遷出，因為這只會對陷入婚姻危機中的家庭造成壓力，並排除他們和好的機會。

當離婚訴訟完結後，承租人及／或其前配偶應與所屬屋邨辦事處聯絡。房署職員會透過面談向離婚人士講解有關的租約事務管理政策。

倘離婚雙方未能就公屋的租約達成協議，房署通常會支持把公屋租約撥歸：

1. 獲得所有子女管養權的一方（倘租約內並無其他認可住客）；或

2. 包括所有認可住客（如成年子女、父母、姻親等）的一方；或

3.（就共同管養權個案而言）獲判可與子女共住以照顧其日常生活的一方（如適用）。

離婚後沒獲判子女管養權，或戶籍內沒認可住客選擇與其共住的單身一方，則須遷離公屋單位，然而單身一方可申請下列安排：

1. 如無法另覓居所，又符合入住中轉房屋資格（包括入息、資產、無擁有住宅物業等條件），可申請新界區中轉房屋的一人單位 ; 及

2. 透過一人申請登記申請公屋，並可獲縮減輪候時間，減幅相等於前租約的居住期，但最長以三年為限。

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責任編輯︰林綺玲