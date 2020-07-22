  • 32°C
香港時間 : 2020722日 (週三) 13:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Häagen-Dazs新口味】Häagen-Dazs推Gelato系列及日本直送新品　四重抹茶脆皮雪糕三明治$39／件

精明消費 12:45 2020/07/22

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Häagen-Dazs推出Gelato系列雪糕。（圖片由Häagen-Dazs提供）

暑假到，Häagen-Dazs除了頻頻推雪糕優惠，也推出不同的新口味。Häagen-Dazs™推出意式冰凍甜點Gelato系列及日本直送新品，在家抗疫也可藉雪糕過過旅行癮。

全新期間限定Gelato系列包括朱古力及焦糖口味，而日版新品則有杏仁牛奶Gelato及四重抹茶脆皮雪糕三明治。

杏仁牛奶Gelato及四重抹茶脆皮雪糕三明治。（圖片由Häagen-Dazs提供）

全新Gelato系列比起其他Häagen-Dazs™雪糕產品，入口更濃厚幼滑。Häagen-Dazs™選用比利時朱古力製成Gelato，伴上濃厚比利時朱古力醬，軟滑質感；另一款全新口味焦糖Gelato以香甜醇厚的焦糖Gelato中注入濃郁金黃的焦糖醬，口感細緻綿密，入口即化。

Häagen-Dazs™兩款日版新品當中，杏仁牛奶Gelato以去衣杏仁蓉混拌搭配牛奶製成，完美融合杏仁的芳香及牛奶的乳香；抹茶控喜歡的四重抹茶脆皮雪糕三明治口感層次豐富，第一重是鬆脆抹茶威化，裹著第二重抹茶朱古力，第三重是香濃的皇牌抹茶雪糕，雪糕當中再加入第四重濃郁回甘的軟身抹茶曲奇。

全新意式冰凍甜點Gelato系列由即日起以迷你杯及多件裝上市，兩款日版新品則將於7月27日起發售。

Häagen-Dazs™全新朱古力意式冰凍甜點及焦糖意式冰凍甜點

建議零售價：HK$30（迷你杯）、HK$89.9（多件裝）

Häagen-Dazs™全新日本直送杏仁牛奶意式冰凍甜點迷你杯及四重抹茶脆皮雪糕三明治

建議零售價：HK$39

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編緝：王芷瑩

最高瀏覽

【情未了】周焯華與Mandy Lieu復合　舊情復熾洗米華泰國築愛巢
12:55 2020/07/19
【情未了】周焯華與Mandy Lieu復合　舊情復熾洗米華泰國築愛巢
【新冠肺炎】染疫者遺體全身包裹膠膜　攝影師：這是我拍過最心碎的相片
16:11 2020/07/21
【新冠肺炎】染疫者遺體全身包裹膠膜　攝影師：這是我拍過最心碎的相片
【單親靚媽】吳婉芳2萬呎8層獨立屋豪宅曝光　前三料港姐靠5個生活小習慣凍齡
13:55 2020/07/21
【單親靚媽】吳婉芳2萬呎8層獨立屋豪宅曝光　前三料港姐靠5個生活小習慣凍齡