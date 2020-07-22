【Häagen-Dazs新口味】Häagen-Dazs推Gelato系列及日本直送新品　四重抹茶脆皮雪糕三明治$39／件

▲ Häagen-Dazs推出Gelato系列雪糕。（圖片由Häagen-Dazs提供）

暑假到，Häagen-Dazs除了頻頻推雪糕優惠，也推出不同的新口味。Häagen-Dazs™推出意式冰凍甜點Gelato系列及日本直送新品，在家抗疫也可藉雪糕過過旅行癮。

全新期間限定Gelato系列包括朱古力及焦糖口味，而日版新品則有杏仁牛奶Gelato及四重抹茶脆皮雪糕三明治。

▲ 杏仁牛奶Gelato及四重抹茶脆皮雪糕三明治。（圖片由Häagen-Dazs提供）

全新Gelato系列比起其他Häagen-Dazs™雪糕產品，入口更濃厚幼滑。Häagen-Dazs™選用比利時朱古力製成Gelato，伴上濃厚比利時朱古力醬，軟滑質感；另一款全新口味焦糖Gelato以香甜醇厚的焦糖Gelato中注入濃郁金黃的焦糖醬，口感細緻綿密，入口即化。

Häagen-Dazs™兩款日版新品當中，杏仁牛奶Gelato以去衣杏仁蓉混拌搭配牛奶製成，完美融合杏仁的芳香及牛奶的乳香；抹茶控喜歡的四重抹茶脆皮雪糕三明治口感層次豐富，第一重是鬆脆抹茶威化，裹著第二重抹茶朱古力，第三重是香濃的皇牌抹茶雪糕，雪糕當中再加入第四重濃郁回甘的軟身抹茶曲奇。

全新意式冰凍甜點Gelato系列由即日起以迷你杯及多件裝上市，兩款日版新品則將於7月27日起發售。

Häagen-Dazs™全新朱古力意式冰凍甜點及焦糖意式冰凍甜點

建議零售價：HK$30（迷你杯）、HK$89.9（多件裝）

Häagen-Dazs™全新日本直送杏仁牛奶意式冰凍甜點迷你杯及四重抹茶脆皮雪糕三明治

建議零售價：HK$39

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責任編緝：王芷瑩