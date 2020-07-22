【DSE2020】從COVID-19中感受到醫護重要性　聖保羅男校「榜眼」盼入中大讀醫

▲ 聖保羅男書院「榜眼」李國棟志願從醫。

中學文憑試今日（22日）放榜，聖保羅男書院考生李國棟（Moses）是其中一名「榜眼」，在英文、數學、通識、物理、化學及生物科均奪得5**，中文科則取得5*。他形容，新冠肺炎疫情令他感受到醫護的重要性，志願從醫，幫助病人，

李國棟表示，目標入讀中大醫科，希望透過醫科融合Science（科學）和Humanities（人文學）的元素，讓自己把理科所學知識學以致用，同時學習與人溝通相處，

從COVID-19中感受到醫護的重要性，希望學習醫學知識幫助病人，貢獻社會。

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李國棟感謝家人和朋友的支持，形容班內學習氣氛濃厚，有助他更投入專注學習，

家人沒有給我任何壓力，讓我能盡情發揮，特別感謝爺爺、嫲嫲兩位老人家，在我考試期間悉心照顧。

他同時分享，個人抗疫力、EQ（情商）及AQ（逆商）的重要性，是應考今屆文憑試的溫習心得，

適時調整温習策略，調整心態比温習策略重要。

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記者：陳曉瑩