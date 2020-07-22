【新冠肺炎】有確診個案因打麻雀染疫　上水大叔大媽無戴口罩天橋底打麻雀

▲ 有網民近日拍到一群大叔大媽，無戴口罩下在上水公眾地方打麻雀。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局周一公布疫情，當日有新增確診個案與屯門富臨酒家一個20圍生日會有關，亦有確診個案因相約朋友打麻雀而染疫。正值疫情緊張時刻，有網民近日拍到一群大叔大媽，無戴口罩下在上水公眾地方打麻雀，令人擔心疫情會進一步擴散。

有網民昨日在Facebook群組「唔戴口罩公審區」發帖，發現一群大叔大媽、長者在沒有佩戴或拉底口罩下，於公眾地方打麻雀。發帖者批評香港為何會有這麼多確診個案：「就多得佢哋係到放病毒。」有網民問事發地點在何處，獲回應是上水中心天橋下。有網民質疑大叔大媽的行為，認為應該要報警。

在本港疫情初期，衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾提醒公眾：

打麻雀除了可能會有身體接觸，參與者亦會高談闊論，算是有密切接觸的活動，應可免則免。

而衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：王俊賢