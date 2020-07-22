【DSE2020】巴裔女生腦癱致右身乏力　 DSE挑戰5科獲0分不遺憾以自己為榮

▲ 巴裔女生花利亞克服自身腦癱問題，無懼種種困難，成功完成DSE5科考試。

中學文憑試DSE今日（22日）放榜，有位香港長大巴裔考生獲取0分，她未有因而失望，反而以自己為榮，全因她克服自身腦癱問題，亦無懼外在環境種種困難，成功完成5科考試，引證自己勇於嘗試，不怕困難的毅力。

巴基斯坦裔的花利亞（花花）於香港出生，曾回巴基斯坦一段時間，3歲回港居住至今。她年幼時身體不能支撑坐起，經檢查後發現右邊身腦癱，並有中度語言障礙。

▲ 花花喜歡寫書法，嘗試挑戰用弱手右手寫字，同時可當做訓練。（受訪者提供）

應考5科科目挑戰自己

花花入讀了特殊學校香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，成為今屆DSE考生，報考中文、英文、數學、通識，以及健康管理與社會關懷共5個科目。

花花的病況是腦癱影響至右邊身乏力，如執筆寫字主要靠左手。她的情況經評估後每科可多加時間65%，試過由早上開試至下午3時多才結束。問及花花應試過程會否感困難，她慢慢地用廣東話說著：

執筆沒有困難，寫字用左手仍有進步的空間，坐下來沒問題，可是考試幾辛苦，我要齋戒，只能早上食少量食物。

▲ 花利亞曾參與馬拉松10公里賽，亦完成賽事，成功挑戰自己。（受訪者提供）

DSE延期撞正齋戒月

受疫情影響關係，DSE一再延期，打亂了考生的時間表，信奉伊斯蘭教的花花剛好應考期間是齋戒月，規定清晨只能吃少量食物，之後整日不吃不喝至晚上，期間就連一啖水也不能喝。對於花花需長時間專注應考DSE，家人及老師社工皆擔心她的狀況。

我想體驗考DSE，我想嘗試，不想放棄！

考獲0分不留遺憾

班主任許老師表示，花花父母都擔心女兒體力吃不消，有叫她可以進食，可是花花堅持。而監考老師就在旁不斷鼓勵她，密切留意她情況。譚老師亦被花花感動，見她勇於面對困難，努力堅持，成績分數已不是重點，而是態度。

花花今日收到成續單結果是0分，她沒有失望，直言可應試當自己贏了！

能堅持考完5科，雖然沒有分，但我當自己贏了！

▲ 花花在香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校展示書法作品。（受訪者提供）

溫習感大壓力

她回想溫習時感到大壓力，靠自己付出努力。

我家有四兄弟姐妹，我排第3，家姐哥哥不是讀中文課程，協助不到我溫習。疫情停課不可以回校，老師有給我做試題，會打電話給我一起討論。由於齋戒月，我會凌晨4點多吃完早餐後，爭取時間溫書。

感謝師長鼓勵

花花感謝家人、校長、老師及社工，鼓勵及支持她完成DSE。今年在香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校畢業，熱愛書法的她，老師會持續協助她舉行書法展。接著，花花有清晰的目標路向，報讀了展亮技能發展中心有關活動助理的課程。

我之前做過義工，喜歡參與活動幫助他人。我希望別人在我身上，看到勇於嘗試，不要輕易放棄自己。

更多有關DSE 2020的報道：

【DSE2020】皇仁狀元志願從醫 形容今屆考生經歷獨一無二

【DSE2020】從COVID-19中感受到醫護重要性 聖保羅男校「榜眼」盼入中大讀醫

【DSE2020】聖保羅男女中學誕3狀元 「超級狀元」林綽宏曾獲頒最佳辯論員

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

記者：顏紫燕