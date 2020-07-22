【DSE2020】聖保羅男女中學誕3狀元　「超級狀元」林綽宏曾獲頒最佳辯論員

▲ 聖保羅男女中學在今屆文憑試誕生3名狀元。（林宇翔攝）

中學文憑試今日（22日）放榜，港島傳統名校聖保羅男女中學今年誕生3名狀元，其中男生林綽宏除考獲7科5**外，亦同時在數學延伸部份取得5**，成為今屆「超級狀元」之一。該校另有一名男狀元黃摯毅及一名女狀元盧曉晴，各考獲7科5**。

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翻查聖保羅男女中學資料，林綽宏曾於2018年代表學校中文辯論隊參加學校聯校經濟辯論比賽，當時3比0擊敗對手英皇書院，他亦獲頒最佳辯論員。

▲ 林綽宏（左一）曾參加學校聯校經濟辯論比賽。（聖保羅男女中學中文辯論隊Facebook圖片）

▲ 林綽宏曾獲頒最佳辯論員。（聖保羅男女中學中文辯論隊Facebook圖片）

黃摯毅則於去年遠赴匈牙利參與國際生物奧林匹克比賽（IBO），並獲得銀獎。他受訪時表示，自己曾以「死背」溫習生物科，及至參與比賽，知悉教授以實驗推翻他背過的理論，亦遇上課本沒有的問題，才發現不是「背好便一定懂得回答（問題）」，明白了解理論方為學習良策。

▲ 黃摯毅（左一）曾參與國際生物奧林匹克比賽（IBO）。（經濟日報資料圖片）

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記者：陳曉瑩