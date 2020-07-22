【外賣優惠】3間香格里拉酒店午晚市外賣自取低至85折　一文睇清5星級中日西餐外賣美食餐單【附訂餐連結】

▲ 香格里拉酒店3間香港酒店，最近推出一系列外賣餐單，低至85折。（餐廳提供）

留家抗疫，各星級酒店及食肆都紛紛推出外賣自取午晚市優惠套餐。香格里拉酒店3間香港酒店，包括港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店及香港嘉里酒店，最近推出一系列外賣餐單，有米芝蓮星級粵菜、地道意大利菜、西式烤肉及傳統日式便當等環球美食。

港島香格里拉大酒店

▲ 港島香格里拉酒店龍蝦吧餐廳（餐廳提供）

龍蝦吧餐廳︰周日英式3道菜烤肉午餐連Bloody Mary一瓶，每位598元，包括烤肉眼扒配約克郡布甸、烤馬鈴薯、忌廉菠菜及辣根、法式龍蝦濃湯及拖肥椰棗蛋糕

供應時間：逢周日12nn-2:30 pm

訂購電話︰9700 0647（WhatsApp下單）

灘萬︰招牌日式包括便當190周年紀念外帶便當，有銀鳕魚西京燒、和牛肉蘆筍卷、鰻魚飯併沙甸魚仔飯等，每份350元。西京燒鳕魚便當則有西京燒鳕魚、玉子、野菜及山形一等米飯，每份220元。

供應時間：每日11:30am－3pm; 5pm－8pm

訂購電話︰2820 8570

夏宮︰米芝蓮星級美味菜餚包括有薑葱蟹肉帶子粉絲煲（620元）、柱侯蘿蔔炆牛腩煲（320元）及西檸煎雞甫（260元）等。

供應時間：周一至四11:30am－6:30pm、周五11:30am－9pm、周六及日11am－9pm

訂購電話︰2820 8552

▲ 香格里拉酒店3間香港酒店，最近推出一系列外賣餐單，低至85折。（餐廳提供）

九龍香格里拉大酒店

香宮︰米芝蓮星級廣東小菜包括乳鴿崧生菜包（208元）、木耳百合炒萵筍絲（188元）及瑤柱桂花炒新竹米粉（208元）等，有85折優惠。

Angelini︰地道意大利美食包括龍蝦意大利粉伴干邑龍蝦汁（288元）、百日穀飼和牛柳配鴨肝、意大利甜酒汁及黑松露（468元）及30個月意大利頂級古拉泰勒風乾火腿配意大利蜜瓜（278元）等，有85折優惠。

▲ 九龍香格里拉酒店Tapas Bar（餐廳提供）

Tapas Bar︰西班牙小食包括蒜蓉大蝦配西班牙氣泡酒汁（220元）、烤八爪魚配甜椒、馬鈴薯及火箭菜香草醬（208元）、西班牙蝦及青口燴飯（295元）等，有85折優惠。

灘萬︰精緻日式便當包括宮崎和牛丼及鰻魚飯便當（350元），有炒和牛、燒鰻魚、烤銀鱈魚、玉子等。熊本和牛壽喜燒便當（320元）則有和牛壽喜燒配野菜、溫泉蛋及山形一等米飯。

▲ 九龍香格里拉酒店灘萬（餐廳提供）

酒店另設國際美食外賣自取，包括有黑椒牛柳配中式炒時蔬及雜菜炒飯（135元）、印式香滑牛油咖喱雞配雜菜乳酪咖喱及乾葱香飯（125元）、匈牙利蘑菇燉牛肉配牛油扁意粉、蜜汁甘筍及西蘭花（110元）等，所有餐廳均另設foodpanda送遞服務。

供應時間：每日12nn－3pm;6pm－9pm

訂購電話︰5582 8803（WhatsApp下單）

香港嘉里酒店

百味村︰人氣國際美食推介包括招牌肉骨茶（108元）、百味村至尊牛肉漢堡（108元）及新加坡海鮮叻沙（108元）等。

供應時間：每日12nn－10pm

deliveroo下單︰https://deliveroo.hk/en/menu/hong-kong/whampoa-harbour-front/dockyard-hk

3間酒店各間餐廳餐單︰https://www.shangri-la.com/tc/dlp/takeaway/

記者︰黃依情