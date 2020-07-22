【減肥要識食】過度戒口令皮膚營養失衡　營養師：走油走飯無助瘦身

▲ 英國註冊營養師潘仕寶指出，有過度戒口人士患上健康食品癡迷症，是一種新型的飲食失調症。

每個人都仿似有一張戒口清單，最多人戒的不離：牛肉海鮮易敏感、牛奶致腹瀉、雞有激素……但當中幾多是人云亦云，人戒你又戒？

何謂過度戒口，英國註冊營養師潘仕寶指並無一條清晰界線或定義，但當發覺自己愈來愈多食物不吃或不敢吃，有偏吃狀態便要反省，這樣的飲食模式有否影響了健康和情緒。

她直言，香港人很喜歡戒口，來自不同年齡層，目的各異。「戒口原因人言人殊，如皮膚敏感的，海鮮、牛肉統統不吃，到頭來其實皮膚敏感未必與食物有關，或可與基因、家居塵蟎、免疫系統或壓力情緒有關，不是單靠飲食便可控制到。」

▲ 不少女士們為皮膚戒口，但潘仕寶以黑眼圈為例，因素眾多，未必單單是食物問題，建議諮詢皮膚科專科醫生。（iStock相片）

孕婦勿過度戒口

孕婦要戒口已是定律，牛奶、海產、牛肉、雞蛋和花生被視為5大食物致敏源。「一些媽媽以為懷孕期戒口，可預防生下的BB一定沒有食物敏感或濕疹問題，當然事實未必如此，而醫學界亦呼籲孕婦勿過度戒口，研究指懷孕期間戒口無助預防寶寶患上過敏症。除非孕婦自身有食物敏感問題，否則毋須要刻意去戒。」

癌症病人也是戒口常客，潘仕寶說病人最怕食物會「發」及「毒」。西方醫學反提倡癌症病人要多吃蛋白質豐富的食物，預防肌肉流失及促進傷口痊癒。「常被視作戒口的牛奶、海產、牛肉、家禽和雞蛋，都是高蛋白質食物，如過分戒掉以上食物，或出現蛋白質攝取不足情況。有癌症病人手術後過分戒口，體重一直消瘦，處於營養不良狀態，傷口又怎會癒合得好？」

▲ 常有人說擔心「打針雞」而不吃雞，事實上現時香港已有法例禁止對家禽使用二苯乙烯類激素。（iStock相片）

飲食In 和 Out

至於為減磅，戒口的方法更是五花八門，有不同派別減肥法，潘仕寶列舉：有整天只吃蘋果而甚麼也不吃的、連續數天飲果汁的、西柚減肥法、咖啡減肥法……「在臨床減肥上，營養學只着重：In 和 Out，舉例如低澱粉質，除米飯外，薯片、蛋糕、餅乾、珍珠奶茶、甜味飲品統統不能入口，過一段時間總能瘦下來。」肥胖多因饞嘴愛吃零食、高脂高糖食物所致，減少零食一環，已能減少一定程度的卡路里攝取量。

她說，有過度戒口人士患上健康食品癡迷症（Orthorexia Nervosa），是一種新型的飲食失調症，指過度沉迷於健康食物和營養，罹患與日俱增，愛靚的女士更屬高危群。如果症狀嚴重，會令身體出現營養不良的迹象，如脫髮、月經失調或出現皮膚問題等。心理上亦出現社交障礙，自我隔離，對食物選擇過度緊張，達致強迫症的地步，導致憂鬱和焦慮。

嚴苛飲食身體差

她曾遇過一個極端戒口個案，當事人為一位50多歲的女士，身高166cm，體重僅41kg，BMI是14.9，她的戒口源起，是因為長期有敏感咳覺得需要戒口，對食物選擇近乎嚴苛，飲食長期缺乏蛋白質，主食是蔬菜為主。當事人亦採取「飯水分離法」，即是飯與水份不能同時進食，兩者必須相隔兩個小時，令飲食變得繁複。

這中年女士亦自知全身幾近無肌肉，坐在櫈上無肉承托臀部會覺得痛楚。太瘦亦令她常感疲累、步行及行樓梯覺得辛苦，而健康也發出警號，她已有骨質疏鬆問題。她深感不能長此下去，於是向營養師尋求協助，營養師安排了一個餐單，增加卡路里及蛋白質攝取量，體重才漸漸回升，整個人也感覺精神了。

潘仕寶表示若懷疑身體對某些食物產生敏感，必須經過病歷、臨床檢查、敏原測試及確定食物引起過敏症狀後才能確認，而非道聽塗說而自行戒口。

▲ 戒吃澱粉質，起初會感到頭痛疲倦，更會有口臭和便秘。研究指，奉行低澱粉質飲食可增加患心房顫動的風險。（iStock相片）

近年愈多人戒吃生果

她發覺近年愈多人戒吃生果，原因是懼怕內裏的果糖，認為無糖尿病都怕因吃了生果而衍生糖尿病。她解說：「生果是健康之選，纖維和營養素豐富，例如一個橙的維他命C，有防皺功能，促進膠原蛋白的製造，缺乏了易出皺紋；生果富含的抗氧化、抗炎營養素，能減低紫外綫對皮膚的傷害，抑制黑色素形成。」

走油走飯 疲倦皮膚乾

為減磅，以為平日飲食不攝取油份及不吃米飯就能奏效？長期如此，潘仕寶指會衍生各種問題：

走油、白烚：部分營養素屬脂溶性，如維他命A、D、E、K、茄紅素、玉米黃素等，須與脂肪同煮方能促進吸收。進食羽衣甘藍、露筍等食物，但一滴油也不下，使身體未能有效地吸收抗氧化劑，削減肌膚抵禦紫外綫傷害的能力。

走飯：若只是不吃米飯，平日仍會攝取麵條、麵包、意粉、薯仔和番薯，或進食適量水果，一樣可攝取到澱粉質，不建議完全零澱粉質。戒吃澱粉質會令人易倦，更會引起口臭及便秘。五穀類含有益肌膚健康的維他命B雜，尤其是生物素，可促進皮膚健康，預防皮膚炎，亦有助保持頭髮光澤及濃密。不吃飯也會令身體減少吸收維他命B雜，當中的B3和B5也有助促進新陳代謝及保持皮膚健康。

記者：周美好