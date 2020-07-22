【DSE2020】香港華仁首名文憑試狀元自小患扁桃腺炎　疫下從醫意志更堅定

▲ 洪臻（左）成為香港華仁書院首名文憑試狀元，校長陳偉倫（右）形容是全體教職員的努力成果。（學校提供）

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，傳統名校香港華仁書院考生洪臻，藉著自發訂立溫習時間表，克服停課及考試延期帶來的壓力，考獲7科5**佳績成為該校首名文憑試狀元，今早放榜後感到如釋重負。

自小受扁桃腺炎困擾的他，現透過疫情更深認識到醫生的真實工作，令他希望從醫的意志更堅定，冀升讀港大醫科回饋香港社會，又借通識科所學的多角度思考，權衡港區國安法的正反影響，而法例實施後暫時亦不打算移民。

18歲的洪臻在4科核心科（中、英、數及通識）、化學、生物及企業、會計與財務概論共7科奪5**，並在數學延伸部分M2奪第4級成績，成為該校自末代會考誕下十優狀元後，首位文憑試狀元。

洪臻分享在面對當局突然宣布考試延期1個月時，亦感到措手不及，加上停課期間缺乏師長指點，他以網上看到的一句說話「今日的事不做，明日還是要做」，作為備戰文憑試期間，自我叮囑的一句座右銘，自發訂立溫習時間表，他又感激學校過往教曉他自發學習及提供網上學習支援等。

▲ 香港華仁書院學生洪臻今早接受傳媒視像訪問，分享成為文憑試狀元的心情。（視像訪問截圖）

洪臻表示，自8歲左右患上扁桃腺炎，受到當時認識的家庭醫生幫助，萌生從醫的夢想，尤其現時在疫情下，見到每日新增確診宗數及新聞亦十分感觸，亦認識到醫護是一份高風險的工作，更堅定他從意的意志，

我希望可以成為醫生，為疫情或以後香港即將面對醫療人手不足，我都可以成為提供幫助的一份子。

他又說，過去一年先後發生社會運動及疫情，形容整體社會氣氛沉重，在疫情下尤其感到不安，難免會影響他的備戰心情，他分享抗衡低迷情緒、保持微笑的方法，是思考自己的人生目標，才可以令自己繼續走下去。

對於港區國安法的影響，他認為要更長時間觀察，但他套用通識科所學的多角度思考，同時考慮正反論據，

每件事一定有好有壞，有支持、有反對，看哪一些對自己比較重要。

他說，兒時在港大附近居住及就讀小學，已對港大有情恴結，又認為港大訓練解難能力的醫科課程更適合自己，故希望升讀港大醫科。他指自己本身無報讀任何海外大學，因在香港土生土長及接受教育，故希望能運用其力量和知識回饋社會。

記者：馮琪雅