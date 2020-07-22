【殺手】龔嘉欣沒心理包袱願演瘋癲角色　入行12年：團火未熄過

▲ 龔嘉欣這位好員工，獲員工自願減薪度難關。

龔嘉欣一直喜歡亦敢於尋求突破，由《大醬園》的反派「細么」到近日《殺手》演冷酷「Dark Angel」，完全沒有心理包袱，不介意演邊緣角色。

龔嘉欣接受TOPick訪問，入行12年的她不諱言以奪視后為目標：「獎項是重要的，覺得是時候踏入另一階段。」

事實龔嘉欣於劇集《殺手》可說博到盡，應付大量打戲導致傷痕累累，幸好其付出沒有白費，身手獲觀眾稱讚外，亮麗的演技亦贏得掌聲。

【殺手】龔嘉欣演喊戲有層次獲讚 Katy武打場面親身上陣：一分鐘戲要連打兩天【有片】

▲ 樣子甜美的嘉欣卻沒有偶像包袱。（黃建輝攝）

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Dark Angel造型搶鏡

不過龔嘉欣坦言，當初接《殺手》劇本時也有忐忑：「初為角色試造型時，個個都說核突，沒辦法吧，作為演員都不會質疑。猜不到結果觀眾會接受Dark Angel這角色，因為她太癲喪，擔心嚇怕觀眾，好開心觀眾看到我們的付出，因為整件事也來得不容易。」

說起一身性感punk爆造型，嘉欣露腰又騷腿，每天要努力做運動保持身型：「每天拍完打戲，回到家要做三組健身動作，無論多累都要做，因為翌日要穿bratop拍戲，若不健身的話線條會消失，沒免費的午餐呢。」

▲ 龔嘉欣一身punk爆殺手造型。

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龔嘉欣對演戲充滿渴求

除操肌及應付連場打鬥戲，龔嘉欣於劇裡上演不少內心戲，其中一個幕她憶述已過身的男友，她哭得呼天搶地，那場喊戲被網民激讚有層次。

龔嘉欣憶述：「困難之處是拍攝時只望著車子，車後面全是工作人員，沒人跟我對戲，拍喊戲有對手的話會較好，我只好憑空望著車子。另外，跟祥哥的那段對白，時而開心、時而嬲怒，包含好多情緒，而這場戲一take過完成，拍攝時都幾壓力，情緒多了或少了也會影響效果。」

▲ 《殺手》裡一幕喊戲獲讚有層次。（影片截圖）

龔嘉欣與《殺手》監製陳維冠在2016年《幕後玩家》開始合作，陳維冠曾讚賞嘉欣有潛質，形容她對演戲充滿渴求及「飢餓感」。

2008年入行到今已12年的嘉欣謂：「多謝他（陳維冠）發掘我演戲上不同的一面，入行多年那團火沒熄過，因為我不想交行貨，演完那場戲要對得住自己，對得住整個團隊，所以對自己要求高以及努力求變。」

▲ 龔嘉欣坦言以獲視后為目標。（黃建輝攝）

視后為目標

嬌滴滴又樣子甜美的龔嘉欣，卻喜歡挑戰一些奸角、小三及癲喪角色，只因她沒有明星包袱：「我只是個演員並非明星，當你很熱愛這份工作，自然會願意去做，而且常做類近角色會欠缺新鮮感，每次成功挑戰一個角色，就如過關一樣好玩。」

2016年，龔嘉欣憑《幕後玩家》奪「最佳女配角」獎，今次《殺手》演DarkAngel一角獲外間好評，有網民表示要捧嘉欣遂視后。

坦白率直的嘉欣亦不諱言渴望封后：「2016年奪女配角獎之後好似踏入一個新階段，經過5年後，覺得是時候踏入另一階段。」

她續說：「獎項是重要，那個女配角獎座依舊放於家裡當眼位置，奪得這獎項真的不容易，它給予我正能量和鼓勵，每奪一次獎就如過一個關吧。」

▲ 龔嘉欣於2016奪「最佳女配角」獎項。

良心老闆龔嘉欣

演藝路上之外的另一個關，就是龔嘉欣在今年初榮升老闆娘，與朋友合資於吉隆坡開設港式火鍋。可是，不幸卻碰正新冠肺炎疫情的衝擊。

嘉欣說：「從前馬來西亞沒面對過嚴重疫情，所以我吩咐員工跟足香港的抗疫措施，包括量體溫、戴帽和口罩及全面消毒，所以食客都好放心，生意都沒太大影響。」

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▲ 龔嘉欣在吉隆坡開設火鍋店。

嘉欣續說：「我們之前停業了兩個月，那段期間員工拼命構思新菜式，所以店鋪重開時可保持水準，而且我好嚴格，要求他們花兩日『模擬』試業一次，搵朋友扮顧客，讓員工練習一次。」

身在港的嘉欣就遙距管理著業務：「每日傍晚火鍋店開始營業，我用電話看著CCTV，吩咐他們執拾枱面，我都幾嚴謹吧。」

▲ 龔嘉欣身在香港仍遙控管理吉隆坡的火鍋店。

嘉欣拒絕裁員

但其實嘉欣是良心老闆：「我希望員工做得開心，叫他們有話直說。我很信能量這回事，員工做得開心，他們對食客亦會好，是一個循環吧。所以當疫情發生時，他們願意跟公司共同進退，自願提出減薪。」

嘉欣續說：「公司是包食宿，疫情下亦沒裁員，我覺得是雙向的，希望員工做得開心，明白公司疼錫他們。」

員工自願減薪共度難關，嘉欣也報答員工：「我將花紅定得好高，公司賺到錢的時候，員工可以分到錢，花紅數目近一個月人工。」大家一定要同心，必可走過這一關。

化妝: Herman Ng

髮型: Sue Cheung @ hair corner

場地安排：Barry@巧鬆啲

場地：Kowloon Party Room

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記者：游艾維