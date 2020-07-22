【消暑湯水】天氣酷熱最高氣溫達33°C　中醫推介解暑茶有助清熱解毒【附詳細食譜】

「大暑」最高氣溫達33°C，註冊中醫師陳家信於Facebook分享夏暑期間的飲食注意事項，並推介消暑降火茶療。

陳醫師指出，大暑是夏天最後一個節氣，但不代表氣溫會開始下降，反而是全年最熱的時候，所以仍然要避免長時間在戶外暴曬，出汗多時要多飲開水保充水分，感覺煩熱、頭痛、胃口不佳可以食西瓜，綠豆，冬瓜等。

他提到，當氣溫越高，更覺喜飲涼、食冷和吹冷風。在風、寒，濕三邪的影響下，容易出現關節或筋骨肌肉痹痛，即中醫學的痹證。他推介一款解暑茶，以常用解暑藥青蒿、香薷配伍，有助清熱解毒。

青蒿香薷茶

宜：身熱無汗或少汗， 頭重肢倦，胸悶心煩口渴，小便黃，苔膩等

忌：感冒咳嗽，汗多，孕婦不宜。

材料：

青蒿 3錢

清熱解暑，除蒸，截瘧。

用於暑邪發熱，陰虛發熱，夜熱早涼，骨蒸勞熱，瘧疾寒熱，濕熱黃疸。

香薷 2錢

發汗解表，和中利濕。

用於暑濕感冒，惡寒發熱，頭痛無汗，腹痛吐瀉，小便不利。

淡竹葉 2錢

清熱；除煩；利尿。

主煩熱口渴；口舌生瘡；牙齦腫痛；小便赤澀；淋濁

茯苓 5錢

利水滲濕，健脾寧心。

用於水腫尿少，痰飲眩悸，脾虛食少，便溏泄瀉，心神不安，驚悸失眠。

甘草1錢半

補脾益氣，清熱解毒，緩急止痛，調和諸藥。

用於脾胃虛弱，緩解藥物毒性、烈性。

做法：

3碗水，水滾後慢火煲20分鐘，煎存1碗。

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責任編輯：羅家欣