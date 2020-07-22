【明星扮靚】陳自瑤派福利穿三點式展身材　靚媽Yoyo用3個招護膚瘦身【多圖】

▲ 陳自瑤在網上分享獨家水著照片。

劇集《那些我愛過的人》7月初大結局，TVB公佈大結局錄得跨平台總收視達31.9點，成績令人鼓舞！

在《那些我愛過的人》飾演Sabrina的陳自瑤（Yoyo），為答謝觀眾支持，在個人社交平分享一輯從未曝光的水著照，盡展靚媽陳自瑤的Fit到爆身材！

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▲ 陳自瑤。（Instagram圖片）

陳自瑤泳衣福利照

《那些我愛過的人》收視報捷，陳自瑤在社交平台上載泳衣照寫道：

對不起真的沒什麼答謝大家對我們的支持，只好把之前拍攝的這輯照片，本來不打算公開的，留著自己珍藏的部份，送給你們作為禮物，希望你們喜歡。

照片中的Yoyo穿上黑色三點式及白色T-Shirt外套，在落日餘暉的海邊擺出不同Pose，舉手投足都散發出濃濃女人味。

▲ 陳自瑤。（Instagram圖片）

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現年38歲的陳自瑤已誕一女，卻依然Keep得非常好，腰圍只有21吋，皮膚身材都令人稱羨。

Yoyo平日亦偶爾分享泳衣福利照，保養得宜的她常獲網民稱讚，與初出道時拍攝青春偶像劇《赤沙印記＠四葉草2》時沒有太大分別。

▲ 陳自瑤。（Instagram圖片）

▲ 陳自瑤。（Instagram圖片）

▲ 陳自瑤。（Instagram圖片）

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靚媽Yoyo修身之道

Yoyo曾指自己的骨架小，故多長一點肉也很易顯得肥胖。

睡眠不足時，更會出現水腫問題。受先天條件影響下，她就努力補救，靠飲食控制及勤做運動塑身。

▲ 陳自瑤在《那些我愛過的人》中亦有性感演出。（Instagram圖片）

陳自瑤更曾分享3個護膚瘦身好方法：

1. 飲食清淡：不喜好吃零食、甜品，也不飲汽水。不過每天都吃一碗飯，因為這樣才夠力氣。

2. 帶氧運動：靠運動增強肌肉及修身形線條，無論多忙每星期都抽兩、三日做運動，當中包括跑步、瑜伽、打泰拳、TRX，主要為帶氧運動。如未能出外做運動，也會在家中練瑜伽，以修線條及保持身段柔軟。

3. 護膚保濕：每天都敷面膜，以Cream mask為主，面上的細紋及膚色問題便可一一改善。