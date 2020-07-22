【便秘問題】水果作早餐反而加劇便秘？　中醫師：體質虛寒者更無力推動排便【內附KO便秘食療】

▲ 徐醫師指，有病人早上以水果，包括香蕉、西瓜、橙等作早餐，以為多吃纖維就能促進排便，但卻適得其反，愈吃愈使加重便秘情況。（iStock圖片）

盛夏天氣炎熱，吃雪糕歎冷飲是最正常的解暑方法之一。但中醫們會貼心提示大家這些食物雖能為我們帶來冰涼之感，但亦容易導致身體出現腹瀉的情況；因夏天是腹瀉的高危季節，同時過量進食生冷食物，原來也會導致便秘。

中醫師徐澤昌說︰「在夏天會多吃一些未經煮熟的食物，如刺身、生蠔、涼拌小吃或蔬菜沙律等，若處理不當時，容易滋生細菌，會使胃受到感染而出現洩瀉。」

他續道︰「而生冷的食物會削弱脾胃功能及人體的陽氣，阻礙脾胃運化水濕。中醫角度認為『無濕不成瀉』，就會有洩瀉現象。還有長夏，即農曆6月，陽曆7至8月間屬濕，如脾虛人士不能運化水濕，再加上進食生冷食物，就更會容易出現洩瀉了。」

▲ 多吃生冷食物，原來都容易使人出現便秘情況。（iStock）

多吃生冷食物亦會便秘

多吃生冷食物會腹瀉不足為奇，估不到亦有可能出現便秘。徐醫師解釋︰「便秘的成因可分為虛、實兩方面，虛秘包括氣虛、血虛、陰虛和陽虛。而實秘包括熱秘、氣秘和冷秘。」

如夏天常進食生冷食物，會使脾胃受寒，出現冷秘。舉例說在夏天減肥的人士，若過度節食，便會使身體氣血不足，出現氣虛秘及血虛秘等等。

▲ 體質虛寒者進食水果做早餐，反而令陽氣不足，無力推動大便排出。（iStock圖片）

徐醫師指，臨床上有病人早上以水果，包括香蕉、西瓜、橙等作早餐，以為多吃纖維就能促進排便，但卻適得其反，愈吃愈使加重便秘情況。究其原因是病人的原本體質屬虛寒，陽氣不足，無法推動大便排出，所以當進食過多水果後，更使虛寒加重，尤其是在早上陽氣升發的時候。

因此他建議大家早上宜進食溫暖的食物，如熱粥、米粉、麵條等。大部分此類患者在改善飲食習慣後，再加上適當的中藥調理，排便會回復正常。

建議的食療配方

若然大家有出現少許洩瀉情況，徐醫師建議以下食療配方，如屬脾胃虛弱型症狀，即大便時溏時瀉反覆的話，可嘗試扁豆小米粥，材料及製法︰炒白扁豆60克、小米80克、粳米100克，一同煮粥至豆爛米開即可，早晚服用，能健脾止瀉。

▲ 白扁豆是其中一種較常用於夏秋食療之物，又有健脾祛濕功能。（iStock）

如屬氣虛秘者，如症狀是大便並不乾硬，雖有便意，但排便困難，用力的話，會出汗兼氣短，大便後乏力，面色青白，面容疲倦，可試黃芪芝麻糊，所需材料︰黑芝麻60克、黃芪18克、蜂蜜60克，把黑芝麻研成糊狀後，混入蜂蜜，而黃芪則以500毫升水，大火煮沸後轉細火再煎30分鐘，撈進糊內同吃。每日一劑，分兩次服，連服數日，待觀察情況，其功效能補氣潤腸。

最後，徐醫師提提大家炎夏中還是少吃生冷、辛辣、油膩等食物，切忌食物勿過飢或過飽，保持心情愉快，恒常做運動。

記者︰趙景隆