【新冠肺炎】陳肇始：從9個高風險地方入境本港受限　入境人士需提供病毒陰性證明

▲ 陳肇始（右）指未來一至兩星期為疫情發展的關鍵。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始和食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基今日（22日）會見傳媒，陳肇始指現時疫情於社區有大規模的爆發風險，未來一至兩星期為疫情發展的關鍵，籲市民在防疫上不能鬆懈，停止不必要的外出和聚會；又宣布收緊口罩令。佩戴口罩要求的措施首階段，所有室內公共地方以及公共交通轉站等，有關指令7月23日至8月5日。

【新冠肺炎】室內公共場所包括公共交通轉乘處需戴口罩 明日凌晨實施為期14天

陳肇始指就高風險人士到港限制方面，包括早前所列的7個地方（孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非）外，再新增哈薩克斯坦及美國兩地。從民航飛機抵港當日起計，到港人士如於過去14日曾停留在以上地方，在抵港時，需要提供過往72小時內的病毒陰性證明，亦需要證明於本港酒店內入住並不少於14天。

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記者：郭家穎