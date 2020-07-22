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【碧咸新抱】準人妻Nicola Peltz堅持5個瘦身習慣　運動後吃藍莓煎餅加快燒脂【內附詳情】

娛樂 16:01 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

碧咸新抱Nicola擁有美國及猶太血統，樣子標緻，全憑5個瘦身習慣打造火辣身材。

萬人迷碧咸（David Beckham）長子Brooklyn Beckham與拍他只有7個月的女友Nicola Peltz早前訂婚，並計劃明年在英美兩地舉行盛大婚禮。能令情場浪子Brooklyn停下來的Nicola，曾演出《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction）。

碧咸長子Brooklyn Beckham與拍他只有7個月的女友Nicola Peltz早前訂婚，並計劃明年在英美兩地舉行盛大婚禮。（ig圖片）

Nicola擁有美國及猶太血統，樣子標緻，尤其火辣的身材更令人眼前一亮，究竟她如何煉成接近完美的身形呢？原來有5大秘訣。

1. 喜歡打曲棍球

Nicola家中有六個兄弟，自小跟他們一起打曲棍球，她在美國Manhattan成長及讀書，曾是學校的女子冰上曲棍球隊員，球技極佳。

曲棍球每小時可以消耗478卡路里，經常用腿、手、腰及背部位施力，有效鍛鍊肌肉，還可增強身體的柔韌度，訓練出曲線美。

Nicola 身形fit爆，是經常運動所致。(IG圖片)

2. 勤做高溫瑜伽及動感單車

Nicola曾在訪問中說過，最愛做爆汗運動，更特別鍾情高溫瑜伽及動感單車 (SoulCycle)。高溫瑜伽會令人大汗淋漓，幫助身體排水，減輕水腫情況。瑜伽動作更可鍛鍊全身肌肉，令體形更均勻。

Nicola還很熱衷做早前在美國熱爆的動感單車，這運動屬帶氧運動，可鍛鍊腹部肌肉及臀部，輕易打造黃蜂腰及蜜桃臀的身形。

Nicola 喜歡做運動，尤其是高溫瑜伽。(IG圖片)

3. 運動飲玫瑰水

在運動期間，Nicola會飲玫瑰水補充失去水份，玫瑰花含抗氧化，除了令讓肌膚保持水嫩外，玫瑰水中含有單寧酸，能加快脂肪代謝，從而達致減肥效果。

4. 運動後愛吃藍莓班戟

每次運動過後，Nicola會選擇低脂及低卡路里的食物醫肚，她最喜歡到半島酒店（Peninsula Hotel）食一份藍莓煎餅，藍莓屬生果，健康及熱量低，同時它有助加快燃燒脂肪，是瘦身者的恩物。

Nicola體形均勻，難怪碧咸長子Brooklyn也還之傾慕。(IG圖片)

5. 做Spa去水腫

除了不停做運動，Nicola會定時到美容院做Spa，浸浴可促進血液循環，排走身體多餘雜質，改善水腫的問題，從而達至纖體效果。

記者：楊樂天

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