【第6號癌症殺手】27歲男子常吃宵夜重口味食物　上腹疼痛食慾不振確診患胃癌【附胃癌症狀】

▲ 消化不良、上腹疼痛是胃癌症狀。

消化不良、上腹疼痛是胃癌症狀！武陽漢陽一名27歲男子為程式員，該男子兩年來因為經常吃宵夜、燒烤食物，出現上腹疼痛、食慾不振等症狀，求醫後確診患上晚期胃癌。

綜合內地媒體報道，該名男子兩年來經常加班，幾乎每晚9時、10時後也吃燒烤大餐，有時甚至當作主食。至今年上半年，他經常感到胃部不適，進食後感到噁心、腹脹。起初他以為是消化不良，自行買藥，但服藥後情況惡化。他開始感到上腹疼痛相當、 食慾不振，體重下降，身體愈漸消瘦。最終他受不住，近日往醫院求診。

照胃鏡及進行腹部CT等檢查後，男子被確診患上晚期胃癌，發病主要原因與長期進食燒烤食物等不良飲食習慣有關。主診醫生腫瘤科何威華醫生指出，近年胃癌患者有年輕化趨勢，大多與不健康的生活、飲食習慣有關。

他指出，三餐不定時，常吃煙熏、燒烤、油炸食物，也會導致體內積聚過多亞硝酸鹽等致癌物質。若壓力過大、經常熬夜、暴飲暴食，也易增加胃部負擔，引發胃炎、胃潰瘍、胃瘜肉等，亦增加癌變機會。

胃癌症狀

胃癌為本港第6號癌症殺手。本港衞生署指，胃癌早前可能會沒任何症狀，故往往很易被忽略。胃癌常見症狀包括：

消化不良

上腹疼痛

噁心

嘔吐出混有血液的嘔吐物

食慾不振

體重下降

身體疲倦

6大因素增患胃癌風險

據本港衞生署資料顯示，胃癌的成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌的風險：受幽門螺旋桿菌感染、進食鹽醃食物、進食加工肉製品、過重或肥胖、吸煙、飲酒。

常吃5類食物易致胃癌

註冊營養師張雅媛（Tunice）早前接受TOPick訪問時提醒，以下食品較有機會引致胃癌，大眾應盡量避免：

加工肉類製品

醃製食品

紅肉

油炸食物

酒精

加工肉類及醃製食品：製作過程或產生致癌物

Tunice表示，只要是醃製及燻烤過都歸類為鹽醃食物及加工肉製品，例如臘腸、臘肉、鹹蛋、香腸、火腿、煙肉、鹹魚等。

加工肉類在醃製和煙熏等製作過程中可能會產生致癌物質，全因醃製肉類時所用的硝酸鹽和亞硝酸鹽，在腸道內可被細菌轉化為N-亞硝基化合物，成分可以致癌。鹽分高亦會損害胃壁令細胞病變，長遠可演變成胃癌。

紅肉：高溫烹煮或會破壞身體組織

紅肉經超過攝氏200度或以上烹煮時，便會產生一些已知或懷疑致癌的物質，如雜環胺及多環芳香族碳氫化合物。再加上高溫烹調如油炸或燒烤，會增加身體自由基，破壞身體組織，大大增加患癌風險。

建議上限：每星期不多於12-18 安士的熟肉。脂肪及油炸食物不宜多吃。

酒精：破壞胃壁黏膜細胞DNA

長期攝取酒精可破壞胃壁黏膜細胞的DNA，令其產生惡性病變。而部分酒精飲品也有機會在發酵及製作過程中加入致癌污染物，如亞硝胺、石棉纖維、苯酚及碳氫化合物等。

建議上限：如沒有飲用酒精習慣，就不建議開始。如有飲用，建議應適量飲用，女士每日不可多於1 杯, 而男士每日不可多於2 杯。

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責任編載：羅嘉欣