【父女旅行】帶4歲女兒踩單車到西藏71日　單親爸盼遊歷給愛女不一樣童年

▲ 內地一名90後單親爸爸帶著4歲的女兒踩單車到西藏，由東莞出發去拉薩歷時71日。

對孩子而言，父母的陪伴比一切物質都重要。內地一名90後單親爸爸早前帶著4歲的女兒踩單車到西藏，由東莞出發去拉薩歷時71日，他認為「陪伴是最有效的教育」，希望藉遊歷給女兒一個不一樣的童年。

放下營疫生活探索世界

據《新華社》報道，26歲的單親爸爸阿鈄與4歲的女兒兜兜一起生活。他20歲時曾踩單車去過西藏一次，自此便期待有一天再去西藏。突如其來的疫情，令他有感平日忙於工作，為生活奔波，適逢兜兜停課，於是決定和女兒做點不一樣的事。

阿鈄隨即想到自己的夢想，不如就帶著女兒踩單車一起到西藏。他有良好的體能及戶外旅遊經驗，不過此行路途遙遠，又帶著女兒，他預備了半個多月，例如計劃路線及食宿、購買兒童拖車、帶備四季的衣服及藥物等，然後從東莞出發。

父女倆有說不完的話題，但小孩耐性有限，路上亦非到處有風景可看，貼心的阿鈄每天都為兜兜準備水果、牛奶、零食等，沿路再買一些有趣的玩具，深怕女兒覺得沉悶。

陪伴是最有效的教育

阿鈄以影片記錄這次旅程，上載社交媒體與一眾民分享，吸引不少個粉絲支持。他們由東莞出到佛山、廣州、肇慶，再穿越廣西、雲南，到達西藏的拉薩，對在東莞長大的兜兜來說，到處都很新奇。

路程中並非一切順利，他們到雲南拉山時，天氣既寒冷又下雨，而且道路很陡峭，阿鈄推著沉重的車往上走，好不容易走到旅店才發現沒開門。幸好有一位藏民邀請他們來家睡一晚，才不置於無處容身。

兜兜將近3歲時開始跟爸爸一起生活，有爸爸陪伴就是她最大的滿足。經過71日的旅程，阿鈄深深體會到︰

自然是最好的老師，陪伴是最有效的教育。

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責任編輯︰駱秀玲