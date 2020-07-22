【DSE2020】衝破四肢無力視覺感知障礙　大腦麻痺女生日讀8小時DSE考獲19分

▲ 嘉恩衝破身體障礙，在DSE取得19分。

今年DSE考生在疫情中開考本已不容易，若有特殊學習需要，更要比常人用更多心力克服困難。21歲的應屆DSE考生林嘉恩，自幼患有大腦麻痺，影響下肢及手部活動能力，視覺感知亦受損，但並沒有影響她對藝術的熱誠，修讀視藝科，她更發奮向學，在今次DSE中取得6科19分佳績，盼能入讀香港理工大學設計學，向平面設計師的夢想進發。

嘉恩今早返回紅十字會甘迺迪中心取得成績單，她的中文、英文、通識均取得4，當中英文說話更獲5*；科技與生活取得3、數學及視藝則為2，總分19分，嘉恩笑言分數是預期之內，所以心情不錯。

▲ 嘉恩對自己的成績感到滿意。（受訪者提供）

考試獲加時

自幼因患上大腦麻痺，影響到她的下肢活動能力，走路不穩，耐力不足，而手部的靈活度亦不夠，因此寫字較慢，令做卷速度亦減慢。嘉恩又提及，大腦麻痺亦影響她的視覺感知，令她難以辨認圖形，因此做數學的圖形題往往要花更多時間和精神，對於視藝科亦有影響。

經過治療師的評估後，她在中文作答的科目獲75%加時、英文作答的科目則獲加時60%，她表示加時後大致都能完成所有題目。

精神上很累，特別是通識，好像永遠做不完。手寫字太久會痛和變得僵硬，但考試時只能搖搖手，根本不夠時間想手痛的問題，只能集中做卷。

日溫8小時

因新冠肺炎疫情嚴峻，學校停課，令嘉恩的溫習計劃被打亂。她表示，學校原讓學生回校溫習，其後因疫情取消，感激老師提供網上視像課堂，為他們操卷，特別是數學科，老師先著學生在家做卷，然後提交，老師再於視像課堂解題，加深他們的記憶。

至於在家自修的時間，她亦沒有怠慢，制定溫習時間表，每天會溫4個科目，每科2小時。她亦有私人補習數學及到補習社補通識，加強訓練。

基本上都是操卷，熟習題型，每科之間會有少許休息時間，拉拉雙手的筋，也會聽歌、畫畫，轉換心情。

▲ 嘉恩曾獲學校的全年最佳學生獎項。（受訪者提供）

感激父母及老師支持

DSE因疫情而延期一個月，嘉恩坦言曾有不安，亦令溫習時壓力大增，但她明言從沒想過放棄，因有老師和家人的支持，班主任製作了網上的打氣留言版，亦為學生提供個別輔導，給予她一些建議，並把筆記、准考證等送到家中。父母也放手讓她溫習，從不管束，減輕她的壓力。

我知道DSE很重要，無論多辛苦，只要咬緊牙關捱過這幾個月便可以。

▲ 嘉恩自小熱愛藝術。（受訪者提供）

盼當平面設計師

雖然視覺感知有障礙，但嘉恩卻對藝術充滿熱誠，她表示，自小就與大她3歲的姐姐一起繪畫，漸漸培養出興趣，中學時參加了香港展能藝術會舉辦的「藝燃薪計劃」，亦嘗試了不同的創作，令她獲益良多，其後她亦有幫學校設計海報等。

困難每個人都會遇到，最重要是嘗試克服。

雖然自幼受身體障礙影響，但嘉恩甚少抱怨，慢慢亦學懂與身體障礙共存，意識到哪方面會受到局限，但也發掘出一些可以努力發展和克服的事情。嘉恩表示，將會報讀理工大學的設計學學士課程，希望將來能成為平面設計師。

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記者：林愛娜