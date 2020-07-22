【DSE2020】男拔榜眼以尋求公義為志　未來欲進修法律系

▲ DSE放榜拔萃男書院誕兩名榜眼： 杜嘉縉 （左），沈旭程（右）。

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，拔萃男書院今年雖無狀元，但仍獲2名「榜眼」沈旭程和杜嘉縉；他們均獲6科5**佳績。

沈旭程在必修科外，選修了化學、生物、經濟和數學延伸單元二（M2），除了通識科和M2外，全部考獲5**；杜嘉縉則選修化學、生物、經濟和數學延伸單元一（M1），除了化學科和M1外，全部考獲5**。

兩位「榜眼」獲悉分數均鬆一口氣，感到滿意，對未能晉級「狀元」未有太大遺憾。

談及前路，沈旭程表示自己的理想是尋求公義，所以打算修讀法律學科，現時正從港大法律學系和到英國升學之間考慮。

被問及香港現時是否處於公義的情況？沈旭程認為香港現時正處於公義的分岔口，很多人包括自己均有很多疑問，未能簡單分別黑白。他以港區國安法為例，有人會認為保障了國家安全，他自己就擔心言論自由會受到影響。

另一榜眼杜嘉縉則指，自己希望入讀港大或中大醫學院，從而實際地幫助別人和改善社會。他又指，過去半年的疫情為醫護帶來巨大的壓力，他們仍願意承受風險服務港人，亦促進了他從醫之心，更坦言未來就算有性命之危，亦願意上前線救人。

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記者：陳梓蔚