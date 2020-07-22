【新冠肺炎】未來一至兩周是疫情關鍵　陳肇始：禁足令要視乎疫情及平衡社會需要

▲ 政府公布收緊防疫措施，在室內地方強制戴口罩。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，港府早前收緊防疫措施，立例規定所有市民於公共交通工具上必須佩戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）表示，有關措施將伸延至室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，新措施將於明日（23日）凌晨起實施，為期14天至8月5日。

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對於有專家指出，本港疫情嚴峻，社區爆發涉及多個不明群組及源頭，或需要進一步考慮「禁足令」，食物及衞生局局長陳肇始回應指，現在疫情繼續上升，如果確診個案沒有下降情況，會再收緊社交距離措施，她表示一定要減少社交距離，甚至要停止活動，才可以阻截傳播。

至於是否實施「禁足令」，她表示要視乎疫情整個情況，也要考慮民生及市民需要，例如市民需要購買食物、求醫等，同時也在檢視其他國家的情況以及他們的措施。

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記者：伍瑋瑋