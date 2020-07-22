【性感婚紗】袁偉豪表示非卿不娶　待嫁張寶兒晒低胸透視水著婚紗

▲ 袁偉豪表示非卿不娶，待嫁新娘張寶兒晒低胸透視婚紗。

張寶兒與男友袁偉豪拍拖3年，早前已公開承認聯名斥資7000萬購入豪宅，暗示距離婚期不遠。今日（7 月22日），張寶兒又連發多張照片，穿上透視婚紗在海上拍攝婚照。

參選香港小姐而入行的張寶兒，與參加香港先生而入行的袁偉豪拍拖，一直以來非常感情穩定，不時公開放閃。

袁偉豪曾經暗示婚期不遠、非張寶兒不娶，相信女方亦已經做好心理準備隨時嫁作人妻。

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張寶兒連日來發放多張專業靚相，換上不同款式、有別於傳統的婚紗，在遊艇上拍攝時尚時片。

除了低胸高叉顯出成熟味道，今日上載另一套相片，她穿復古比堅尼配上薄紗的款式，透視惑人，大晒美好身段。

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於月前袁偉豪與張寶兒承認，聯名斥資七千萬購入清水灣傲瀧一個複式單位連雙車位，當時男方表示單位作投資用途，雖然不是愛巢，但早已有非卿不娶的想法。

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