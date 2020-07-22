  • 32°C
香港時間 : 2020722日 (週三) 14:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【性感婚紗】袁偉豪表示非卿不娶　待嫁張寶兒晒低胸透視水著婚紗

娛樂 14:14 2020/07/22

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

袁偉豪表示非卿不娶，待嫁新娘張寶兒晒低胸透視婚紗。

張寶兒與男友袁偉豪拍拖3年，早前已公開承認聯名斥資7000萬購入豪宅，暗示距離婚期不遠。今日（7 月22日），張寶兒又連發多張照片，穿上透視婚紗在海上拍攝婚照。

參選香港小姐而入行的張寶兒，與參加香港先生而入行的袁偉豪拍拖，一直以來非常感情穩定，不時公開放閃。

袁偉豪曾經暗示婚期不遠、非張寶兒不娶，相信女方亦已經做好心理準備隨時嫁作人妻。

【三億駙馬】袁偉豪張寶兒透露結婚計劃　阿Ben親解購逾6千萬豪宅資金來源

（Facebook圖片）

（Facebook圖片）

【豪宅曝光】直擊袁偉豪張寶兒6千萬愛巢　2千呎4房大屋每月供款13萬起【有片】

張寶兒連日來發放多張專業靚相，換上不同款式、有別於傳統的婚紗，在遊艇上拍攝時尚時片。

除了低胸高叉顯出成熟味道，今日上載另一套相片，她穿復古比堅尼配上薄紗的款式，透視惑人，大晒美好身段。

（Facebook圖片）

【幸福放閃】張寶兒送上驚喜慶生派對　39歲袁偉豪生日放閃晒親嘴相

於月前袁偉豪與張寶兒承認，聯名斥資七千萬購入清水灣傲瀧一個複式單位連雙車位，當時男方表示單位作投資用途，雖然不是愛巢，但早已有非卿不娶的想法。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【留家抗疫】何雁詩憂限聚令影響婚期　未婚夫鄭俊弘放閃合唱《呼吸有害》
10:36 2020/07/15
【留家抗疫】何雁詩憂限聚令影響婚期　未婚夫鄭俊弘放閃合唱《呼吸有害》
【婚期將至】黃天頤與未婚夫準備婚禮小禮物　C君：我是幸運的人
11:22 2019/12/04
【婚期將至】黃天頤與未婚夫準備婚禮小禮物　C君：我是幸運的人
【武漢肺炎】曾延遲至今婚禮一波三折　倪晨曦健康第一或再押後婚期
11:45 2020/02/05
【武漢肺炎】曾延遲至今婚禮一波三折　倪晨曦健康第一或再押後婚期
張寶兒 袁偉豪 香港小姐 結婚 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【情未了】周焯華與Mandy Lieu復合　舊情復熾洗米華泰國築愛巢
12:55 2020/07/19
【情未了】周焯華與Mandy Lieu復合　舊情復熾洗米華泰國築愛巢
【口罩檢測】K Kwong檢測港產口罩　顯微鏡下放大睇見毛髮加碎昆蟲
今日 10:05
【口罩檢測】K Kwong檢測港產口罩　顯微鏡下放大睇見毛髮加碎昆蟲
【新冠肺炎】染疫者遺體全身包裹膠膜　攝影師：這是我拍過最心碎的相片
16:11 2020/07/21
【新冠肺炎】染疫者遺體全身包裹膠膜　攝影師：這是我拍過最心碎的相片