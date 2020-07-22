【齊心抗疫】向每名員工發放津貼購買防疫設備　良心公司在家工作措施獲員工力讚

▲ 良心公司WFH措施受打工仔大讚。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，不少公司都重啟在家工作（work from home）安排。近日有一名打工仔公開其公司應對疫情的7項措施，其中有一項更是購買防疫用品津貼，受到其他網民大讚！

公司津貼買在家工作設備及防疫用品

一名打工仔投稿至Facebook專頁「奴工處」，大讚公司在疫情期間的應對方法。

首先在第三波疫情爆發時，公司立即宣佈重啟在家工作。同層有同事不幸確診，公司不但沒有作出隱瞞，更立即通知同事離開辦公室，強制在家工作14日，再即日消毒辦公室。如果有同事接觸過疑似患者，亦需要強制自我隔離14日，以防將病毒帶回公司。

公司亦禁止超過4個人的會議，如果需要回辦公室，每人每日會獲得一個口罩。除此之外，每人不但100元美金（約780港幣）購買方便在家工作的設備，更有2千多元買防疫用品，如口罩及消毒用品等等！

網民：有一個口罩已經皇恩浩蕩

帖文引起過千網民讚好，不少人表示十分羨慕。有人分享，公司直至現時也沒有任何反應或應對措施，他們仍要外出見客，更有部分網民下星期才開始在家工作！有打工仔表示，公司每日肯派一個口罩已是皇恩浩蕩，得到其他網民回應，表示由疫情開始一個口罩都沒有收過。

有網民表示見到以上對應方法立即想轉工，要求樓主公開公司名稱。亦有心水清網民表示，這一間肯定不是中資或港資公司，估計是美資公司或銀行。

早在3月，亦有一名小員工向同一專頁投稿，表示公司因疫情搬了去一個環境比以前差的辦公室，但好老闆批准他們需要開會時才上班，更說因為租金少了，將慳了的租金加落員工的薪金之中，齊齊加人工。令樓主直呼：

嗚！我願意一世做我老闆嘅員工！

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責任編輯：王俊賢