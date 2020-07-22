  • 32°C
香港時間 : 2020722日 (週三) 14:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

梁美芬、鄭泳舜、陳凱欣聯合報名參選 冀為建制「九西爭三席」

政治 14:21 2020/07/22

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

左起：陳凱欣、梁美芬、鄭泳舜。（黃建輝攝）

現任立法會議員經民聯梁美芬、民建聯鄭泳舜以及陳凱欣一起報名參選競逐連任，目標為建制派「九西爭三席」，和「攬炒」香港的力量對決，強調不可以讓破壞香港的陰謀得逞。

鄭泳舜認為，面對疫情，政府應有不同方案處理，延期可以是一個選項。對於民主派稱，建制派要求延遲選舉是因為選情嚴峻，鄭泳舜指出，「這不是事實。」又批評他們「政治上腦」，認為現時首要的疫情，而非選舉勝負。

梁美芬形容，9月立法會選舉是一場硬仗，但「人命關天，生命優先」，她相信，若選舉因爲疫情需要延遲，亦一定有法可依。

陳凱欣稱，三人會以抗疫和市民健康為先，減少擺街站，之後的宣傳大部分都會轉戰網上，亦會嚴守「限聚令」，在疫境中前行。

三人都強調，已準備妥當應對選戰，無論選舉會否延期，都會全力以赴，打好選戰。

已報名參選九龍西選區的還有：李安求。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林曉君

相關文章

【立法會選舉】今日12張名單報名參選　4人角逐連任
20:54 2020/07/20
【立法會選舉】今日12張名單報名參選　4人角逐連任
【新冠肺炎】何栢良：現時沒有因排隊而受感染的群組　立法會選舉票站設防疫措施可減傳播風險
11:12 2020/07/21
【新冠肺炎】何栢良：現時沒有因排隊而受感染的群組　立法會選舉票站設防疫措施可減傳播風險
【立法會選舉】譚耀宗倡延期︰居大灣區港人難回港投票
16:36 2020/07/21
【立法會選舉】譚耀宗倡延期︰居大灣區港人難回港投票
【立法會選舉】選舉事務處再接4份提名　3議員爭取連任
20:50 2020/07/21
【立法會選舉】選舉事務處再接4份提名　3議員爭取連任
陳凱欣 鄭泳舜 梁美芬 政治 立法會選舉

最高瀏覽

【情未了】周焯華與Mandy Lieu復合　舊情復熾洗米華泰國築愛巢
12:55 2020/07/19
【情未了】周焯華與Mandy Lieu復合　舊情復熾洗米華泰國築愛巢
【口罩檢測】K Kwong檢測港產口罩　顯微鏡下放大睇見毛髮加碎昆蟲
今日 10:05
【口罩檢測】K Kwong檢測港產口罩　顯微鏡下放大睇見毛髮加碎昆蟲
【新冠肺炎】染疫者遺體全身包裹膠膜　攝影師：這是我拍過最心碎的相片
16:11 2020/07/21
【新冠肺炎】染疫者遺體全身包裹膠膜　攝影師：這是我拍過最心碎的相片