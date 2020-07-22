梁美芬、鄭泳舜、陳凱欣聯合報名參選 冀為建制「九西爭三席」

▲ 左起：陳凱欣、梁美芬、鄭泳舜。（黃建輝攝）

現任立法會議員經民聯梁美芬、民建聯鄭泳舜以及陳凱欣一起報名參選競逐連任，目標為建制派「九西爭三席」，和「攬炒」香港的力量對決，強調不可以讓破壞香港的陰謀得逞。

鄭泳舜認為，面對疫情，政府應有不同方案處理，延期可以是一個選項。對於民主派稱，建制派要求延遲選舉是因為選情嚴峻，鄭泳舜指出，「這不是事實。」又批評他們「政治上腦」，認為現時首要的疫情，而非選舉勝負。

梁美芬形容，9月立法會選舉是一場硬仗，但「人命關天，生命優先」，她相信，若選舉因爲疫情需要延遲，亦一定有法可依。

陳凱欣稱，三人會以抗疫和市民健康為先，減少擺街站，之後的宣傳大部分都會轉戰網上，亦會嚴守「限聚令」，在疫境中前行。

三人都強調，已準備妥當應對選戰，無論選舉會否延期，都會全力以赴，打好選戰。

已報名參選九龍西選區的還有：李安求。

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記者：林曉君