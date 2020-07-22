【新冠肺炎】陳肇始：本港需要更大的檢測能力　2間內地私人檢測實驗室有提供協助

▲ 陳肇始指本港需要更大的檢測能力。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，港府早前收緊防疫措施，立例規定所有市民於公共交通工具上必須佩戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）表示，有關措施將伸延至室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，新措施將於明日（23日）凌晨起實施，為期14天至8月5日。

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陳肇始指一直有與內地衛健委有密切聯繫，又提到內地關注本港疫情情況。她認為本港現時需要更大的檢測能力，惟人手及機器限制下，公營檢測未能做到大量檢測。在協助檢測方面，陳肇始提到兩間內地私人檢測實驗室提供了很大幫助，使超過40萬人可以更盡快的進行檢測。其中，也有協助四個高危群組中的萬多位人士接受檢測，包括食肆、安老院、物業管理員工及的士司機。

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記者：郭家穎