海關今年首6個月破獲409宗機場毒品案　市值6.6億元

▲ 今年上半年海關在機場共破獲409宗毒品有關案件，涉及毒品重量1.6噸，市值超過6.6億元。(黃傑偉攝)

今年上半年海關在機場共破獲409宗毒品有關案件，涉及毒品重量1.6噸，市值超過6.6億元，比去年同期上升3成半，重量升1倍。海關共拘捕79人，年齡從17歲到72歲。

海關指，因應疫情影響，本港客運量較往年減少9成，而貨運量跟往年相若只減近1成，因此販毒集團轉而採用空運、郵遞及快遞方式偷運毒品入境，今年上半年海關於客運方式販毒搗破36宗，涉131公斤市值1億1千萬，較2019年31宗及108公斤相若，但因應客運銳減，反映今年頭3月已等於去年頭半年實較多。

而今年首6個月，於貨運中共檢373宗共1.5噸市值 5.5億毒品，較往年升3成7，而重量升近1倍，總括客貨運共涉409宗, 重1.6噸市值 6.6億港元，比去早升3成重量升1倍。

海關表示，人員分別在橡皮艇、立體工藝品及金屬配件內搜獲毒品，以重量計算依次為共重268公斤價值3億的可卡因、共152公斤冰毒、122公斤大麻及118公斤氯胺酮。

▲ 海關表示，人員分別在橡皮艇、立體工藝品及金屬配件內搜獲毒品。(黃傑偉攝)

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海關機場調查課監督李文樂，呼籲市民不要隨便幫人携帶行李，以免誤墮法網，他重申販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判終生監禁，及罸款500萬，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉