【新冠肺炎】新城知訊台執行總監程凱欣初步確診　黃埔辦公室要關閉及消毒

▲ 消息指，初步確診人士為新城知訊台執行總監程凱欣。

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，新城電台在社交網站上公布指，有一位員工今日（22日）初步確診，電台早前已進行了專業消毒。在得悉有員工確診後，新城電台再次為電台每一個地方進行專業消毒。而電台廣播隨即亦進行三台聯播，繼續向市民提供廣播服務。

消息指，初步確診人士為新城知訊台執行總監程凱欣。有員工向TOPick透露，指公司的防疫措施不高，曾有指示DJ不可以戴口罩，因此有員工初步確診，感到十分憂慮。

▲ （新城電台fb）

【新冠肺炎】室內公共場所包括公共交通轉乘處需戴口罩 明日凌晨實施為期14天

據悉，電台黃埔辦公室要關閉及消毒，除新聞部維持最低限度必要人員留守至下午5時半外，全台暫停運作，只以自動化電腦運作播歌；暫定明日（23日）全台會繼續關閉。

▲ 電台黃埔辦公室要關閉及消毒，除新聞部維持最低限度必要人員留守至下午5時半外，全台暫停運作（林宇翔攝）

【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診及初步確診個案

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：鄧凱文