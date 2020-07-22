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【新冠肺炎】新城知訊台執行總監程凱欣初步確診　黃埔辦公室要關閉及消毒

社會 14:42 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指，初步確診人士為新城知訊台執行總監程凱欣。

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，新城電台在社交網站上公布指，有一位員工今日（22日）初步確診，電台早前已進行了專業消毒。在得悉有員工確診後，新城電台再次為電台每一個地方進行專業消毒。而電台廣播隨即亦進行三台聯播，繼續向市民提供廣播服務。

消息指，初步確診人士為新城知訊台執行總監程凱欣。有員工向TOPick透露，指公司的防疫措施不高，曾有指示DJ不可以戴口罩，因此有員工初步確診，感到十分憂慮。

（新城電台fb）

【新冠肺炎】室內公共場所包括公共交通轉乘處需戴口罩   明日凌晨實施為期14天

據悉，電台黃埔辦公室要關閉及消毒，除新聞部維持最低限度必要人員留守至下午5時半外，全台暫停運作，只以自動化電腦運作播歌；暫定明日（23日）全台會繼續關閉。

電台黃埔辦公室要關閉及消毒，除新聞部維持最低限度必要人員留守至下午5時半外，全台暫停運作（林宇翔攝）

【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診及初步確診個案

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責任編輯：鄧凱文

新冠肺炎 新城電台 香港 經濟 新冠肺炎疫情

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