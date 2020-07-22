【外賣優惠】尖沙咀千禧新世界香港酒店推出午晚市外賣套餐　4位用5道菜家添滋味套餐$800【附訂餐連結】

▲ 尖沙咀的千禧新世界香港酒店，趁疫市推出外賣午市及晚市套餐。（餐廳提供）

疫情持續嚴峻，市民盡量避免外出。位於尖沙咀的千禧新世界香港酒店，趁疫市推出外賣午市及晚市套餐，讓食客即使待在家保持社交距離期間，也可品嘗到Cafe East、嵯峨野及桃里炮製的國際美食。

▲ Cafe East 3道菜亞洲滋味午餐（餐廳提供）

外賣午市套餐

Cafe East︰3道菜亞洲滋味午餐，每位130元，包括有2選1前菜扒吞拿魚尼哥斯沙律或意大利雜菜湯、2選1主菜星州炒貴刁或蘑菇蒜香橄欖油炒意大利麵，以及甜品蔓越莓合桃朱古力餅。

嵯峨野︰精致便當套餐可選吉列大蝦伴雜菜沙律、燒北海道花魚、炒牛肉及雜菜或炸雞塊伴薯仔沙律，配白飯、麵豉湯及白飯魚伴醃菜，每份160元。

桃里︰6道菜粵式午餐包括蟹籽蒸燒賣、薑汁雞包仔、韭皇鮮蝦腐皮卷3款點心、是日老火湯、蜜汁燒排骨拼梅子醬煙燻鴨胸、3選1主菜XO醬腰果西芹蝦仁、芥蘭炒鮮魷或菠蘿咕嚕雞球等，每位130元。

▲ 嵯峨野午市精致便當套餐（餐廳提供）

凡消費滿500元或以上，可享有免費外送服務至尖沙咀，而滿1,000元以上，則可送至九龍站或佐敦。500元以下則須另付100元以享用外送服務，只限送遞至上述地區。

▲ 桃里推出6道菜粵式午餐（餐廳提供）

外賣晚市套餐︰

Cafe East︰晚市套餐包括有前菜西班牙風乾火腿、沙律菜葉、青瓜、車厘番茄、意大利雜菜湯、2選1主菜檸檬香草烤焗春雞、新薯、田園蔬菜伴蒜香燒汁或焗三文魚柳、新薯、田園蔬菜伴刁草忌廉汁等，每位250元。

桃里︰特別設計4至6人「家」添滋味晚膳套餐，精選菜式包括燒味拼盤、正宗鹽焗雞、中式牛柳、韭皇滑蛋炒蝦仁、雪裡紅火鴨絲炆米粉及蛋白杏仁露等，適合一家人一同享用，4位用800元，6位用1,200元，各款晚市套餐只限自取。

訂餐方法︰須於當天10:30am或9:30pm前填妥訂購表格並電郵至 lunchorder@newworldmillenniumhotel.com或dinnerorder@newworldmillenniumhotel.com

外送供應時間︰周一至五11: 30am－2pm（只限午市）

記者︰黃依情

查詢電話︰2313 4222