【新冠肺炎】食衞局：政府部門及私人物業管理人 獲授權執行室內場所口罩令

▲ 食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基指，法例授權政府部門同事或私人物業管理人執行口罩令。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，食物及衞生局局長陳肇始宣布明日（23日）起將強制配戴口罩令伸延至室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，為期14日至8月5日。

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室內公共場所業權分屬政府或私人管理，口罩令將會由何人執法？食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基解釋，有關法例授權一些人士執法，如果場所屬政府部門管理，法例授權該部門的同事執法；如果是私人物業，則授權私人公司的管理人員協助執行法例，假如對方經勸喻後都不合作，可要求執法人員到場處理。

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被問到一般巴士站也會聚集人群排隊，為何沒有納入口罩令範圍，陳偉基指巴士總站多為半封閉形式，加上禁煙條例已清楚劃好範圍，相反巴士站未有清晰範圍，當局會視乎口罩令的成效和需要性，考慮會否再擴大適用範圍。

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責任編輯：徐紹軒