【新冠肺炎】張竹君指社區大爆發風險持續上升　發信強烈呼籲私家醫生為有症狀者檢測

▲ （陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情未有緩和跡象，衞生防護中心傳染病處主任張竹君近日多次提及檢測量急增，籲無症狀者勿作病毒檢測，免加重負荷；昨再向私家醫生發信，指社區大爆發風險持續增加，強烈呼籲私家醫生提高警覺，為任何出現症狀或有外遊史的病人作檢測，以及早揪出確診個案。

【新冠肺炎】陳肇始：本港需要更大的檢測能力 2間內地私人檢測實驗室有提供協助

衞生防護中心傳染病處主任張竹君向醫生發信，提及踏入7月確診個案急增，自7月7日至20日的兩星期，中心已接獲673宗確診個案，有557宗屬本地感染，佔82.8%；且食肆、安老院舍、學校以及屋邨等亦見爆發，大部分均於九龍東區，尤以黃大仙更甚。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診及初步確診個案

張竹君又於信中續指，大部分本地感染仍源頭不明，反映社區有持續隱性傳播及擴散，而單日新增個案持續逾100宗，正增加出現大規模社區爆發風險；強烈呼籲私家醫生應提高警覺，為所有出現急性症狀、有外遊記錄、臨床嚴重情況的求診者，安排深喉唾液檢測，以及早找出確診個案並作追蹤工作，有助減少社區傳播。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡