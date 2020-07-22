【食用安全】隔夜飯放雪櫃未必安全　冷藏逾兩日隨時食物中毒屙嘔不止

▲ 台灣營養師程涵宇分享指，將白飯放入雪櫃冷藏超過2天有食物中毒的風險。

平常吃不完的剩菜剩飯，相信大家都會理所當然地把它們放進雪櫃存放，留待之後再吃，不過這個方法原來暗藏食物中毒的風險。台灣營養師程涵宇近日分享指，將白飯放入雪櫃冷藏超過2天，就會容易引發仙人掌桿菌中毒，吃隔夜飯隨時有食物中毒的危機。

白飯如需存放逾2天必須放冰格

據營養師程涵宇表示，家庭主婦其中一個常犯的錯誤就是把白飯冷藏過冷，因為她們普遍認為白飯本身沒有調味，估計應可冷藏相當多天，事實上「有95%的仙人掌桿菌中毒都是這樣發生的」，而仙人掌桿菌本身可引發嘔吐或腹瀉等症狀的食物中毒。

營養師程涵宇建議，如果白飯當日沒能吃完，可以在電飯煲內以攝氏60度溫度或以上進行保存、或是冷藏2天內就必須食用，如果已經預估會存放超過2天以上，則必須放在冰格保存。

嘔吐型潛伏期只需1至6小時

據資料顯示，仙人掌桿菌（Bacillus cereus）又名為「蠟樣芽孢桿菌」，引起的中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型兩類。

嘔吐型潛伏期較短，約1至6個小時，主要與米飯類和澱粉類製品有關，最常見的污染途徑是煮好的米飯長時間放置在室溫，症狀包括噁心及嘔吐等。

而腹瀉型潛伏期則較長，約需6個至15小時，主要與香腸、肉汁等肉類產品及濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品被污染有關，症狀有腹瀉及腹痛。

仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20至70%。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象，除了米飯有時稍微發黏，口味異常之外，大多數食品的外觀都正常。

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責任編輯:羅嘉欣