救生員溺斃死因研訊續　氣樽被纏死者疑不慎甩開吸氣咬嘴

▲ 勞工署職業安全主任陳偉發（林欣樂攝）

荃灣近水灣 1名救生員疑穿潛水裝備下水，其後被發現在水底防鯊網上溺斃，死因研訊今（22日）續。勞工處職業安全主任指，懷疑死者潛水期間被防鯊網纏著氣樽，死者掙扎時不慎甩開吸氣的咬嘴。驗屍的法醫指死者腦部有缺氧跡象，推斷死者的死因是溺斃。



死者陳志康（40歲）為季節性救生員，於2018年9月3日在荃灣近水灣泳灘工作期間，有同事發現他身穿潛水裝備下水後失蹤，其後死者被發現掛在水底防鯊網上。



政府法醫郭嘉琪供稱，她解剖死者時發現，死者手腳有多處擦傷，相信是鈍物造成，死者腦部有缺氧跡象，而其肺部有水腫及充血，肺泡有出血並明顯漲大，現象符合溺斃的身體反應，推斷死因是溺斃。



政府化驗師鍾偉華以專家證人身分作供，鍾指涉案氧氣樽是可供安全使用的，其氣體含量足夠，並無危險性，氣樽所連接的浮力裝置沒有問題，氣喉的氣體供應亦無異常，判斷潛水裝備的功能大致正常。

▲ 政府化驗師鍾偉華以專家證人身分作供。（林欣樂攝）

勞工處職業安全主任陳偉發供稱，他就意外調查後，發現康文署記錄中，水肺潛水員名單中並沒有死者的名字，陳由證供及現場環境推測，事發時死者或太接近防鯊網，氣樽頂部被纏著，死者或驚慌掙扎，無意間甩開了吸氣的咬嘴。陳又指，他得悉死者同事事前均從未見過死者使用水肺裝備潛水，無法確定為何死者會使用潛水裝置，亦無資料顯示死者潛水與康文署指派的工作有關。



就死者並非合資格潛水員但仍能取用潛水裝置一事，陳建議康文署應妥善放置潛水裝置，並且制訂相關指引，規定救生員使用潛水裝備必須先接受訓練，以及就特定目的才可以使用，用前亦必須獲得授權。聆訊下午續。

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記者：林欣樂