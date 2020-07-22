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【新冠肺炎】消息：灣仔警總毒品調查科女警長初步確診　本周一最後上班居油塘宿舍

社會 15:22 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指，灣仔警察總部內毒品調查科女警長初步確診

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，消息指一名毒品調查科財富調查組女警長今（22日）初步確診，患者在灣仔警察總部上班，最後一日上班日是本周一（20日）。

【新冠肺炎】新城知訊台執行總監程凱欣初步確診　黃埔辦公室要關閉及消毒

據了解患者居於油塘紀律部隊宿舍，曾經出現徵狀，衞生防護中心正與警方了解情況。

【新冠肺炎】聖保祿醫院沒有徵狀健康助理確診 　衞生署跟進曾接觸的病人　

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。
　　 
同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文

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