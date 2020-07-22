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跟馮允謙與陳漢娜再續前緣　Hanna首演播廣劇大呼過癮

娛樂 15:41 2020/07/22

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跟馮允謙再續前緣，陳漢娜首演播廣劇大呼過癮。

「文青女神」陳漢娜（Hanna）繼早前為馮允謙（Jay）新歌《地球來的人》擔任MV女主角後，日前二人再度合作，聲演電台廣播劇《探索號》，延續MV《地球來的人》的故事，講述男女主角要離開地球，到第二個星球為人類尋覓理想的棲息地方。

獻出「第一次」聲演廣播劇的Hanna大叫好玩，Hanna表示過往很少聽廣播劇。

所以今次演出對她來說感覺新鮮，她說：「初嚐演廣播劇滋味，覺得好得意，而且很輕鬆，雖然做廣播劇跟拍電影一樣需要看劇本，但可能不用面對鏡頭，反而壓力不大，只要投放感情，聽眾一定聽得出，就好像在講故事一樣，整個過程都很有趣。」

馮允謙夥文青女神陳漢娜拍MV　Hana感受跟摯愛分離難掩傷感

（發相）

問到Hanna喜歡演廣播劇還是拍電影？她想了一想表示：「兩者我都鍾意，始終係兩樣不同性質的工作，很難作比較。」

（發相）

馮允謙限聚令下閉關寫新歌　Jay憶起學生時代追女仔常被拒

Hanna再次跟Jay合作，不禁大讚對方性格開朗兼專業：「Jay好惹笑，他雖然中文不好，但很努力，事前會做足功課，將整份劇本所有字併音去讀，好勤力，所以演出來的時候，他讀每句對白都很流暢，完全不覺得他不懂中文。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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