【新冠肺炎】被指確診前出席多個飯局疑播毒 麥德羅住院向被感染者致歉

▲ 麥德羅及施匡翹仍未出院。

資深藝人麥德羅上周六確診武漢肺炎，連同其女友劉麗萍及其旗下歌手施匡翹，以及宣傳人員阿佳同告確診，另跟麥德羅經常見面的藝人劉少君亦已確診，現時5人都正在隔離病房，另有指麥德羅確診前及發病時亦有四出食飯，為此麥德羅向傳媒解畫。

有指麥德羅確診前出席多個飯局、音樂會及過百人壽宴等，當中包括跟女友劉麗萍（Apple姐）出席「富臨百人壽宴」群組，因此麥德羅估計傳染多人。

同時日前有多宗確診者到過的新發茶餐廳，有傳麥德羅早前亦有光顧，他已向傳媒否認去過，只承認去過屯門富臨、深水埗美食坊，及張公館晚飯，他沒有刻意隱瞞行情，而是發病時已很辛苦，有時亦忘記之前行蹤。

▲ 麥德羅說話仍氣若游絲。（受訪者提供）

麥德羅今日再向傳媒發布近況， 他稱自己至今不知在哪裡染病，並稱：「如果有人被我感染了，我致萬二分抱歉。」

病情反覆的麥德羅，早前曾有高燒及呼吸困難，今日他稱：「現時已不需再用呼吸機，身體比之前好轉，曾連續發燒五日，現已退燒，但還有喘氣、 肺有痛，至少沒再嘔痾及發冷。」

他指之後再待醫生檢查，並希望其他人盡快康復。

▲ 施匡翹表示朋友推薦飲鹽水有助健康，她亦會開始嘗試。（受訪者提供）

另外，歌手施匡翹及經理人Apple仍未出院，但表示已比前好轉。

至於同被確診新冠肺炎病的劉少君，昨日向傳媒透露未有沒發燒、沒肚瀉，但會咳很長時間，一坐起身就咳，幸而感覺精神，他強調此病毒好易感染，故大家一定要戴口罩！