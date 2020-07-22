「黃Viu」播1991年版《東京愛的故事》　鈴木保奈美+織田裕二成不滅經典CP

▲ 1991年《東京愛的故事》已成神級日劇。

1991年開播的《東京愛的故事》堪稱90年代最經典日劇之一，早前富士電視台推出「令和版」《東京愛的故事》，引起新一代對90年代神劇版《東京愛的故事》的好奇。

「黃Viu煲劇平台」宣布取得1991版《東京愛的故事》播放權，並將於7月27日上架第一、二集上架，7月29日則推出餘下集數。

▲ 令和版由石橋靜河飾演赤名莉香。

柴門文同名漫畫改編

改編自柴門文同名漫畫，《東京愛的故事》講述永尾完治（織田裕二飾）和三上健一（江口洋介飾），同時戀上青梅竹馬的關口里美（有森也實飾）。

後來完治在東京遇上為他付出所有的赤名莉香（鈴木保奈美飾）、三上結識了醫科同學長崎尚子（千堂晃穗飾），形成了複雜的五角戀情。

作為1991年的冬季日劇，《東京愛的故事》於該年1月7日在富士電視台開播，平均收視率維持在20%以上、最終回更突破32.3%的高收視。

《東京愛的故事》至今仍然是日劇「月九」史上少數突破30%的劇集之一，主題曲《突如其來的愛情故事》也橫掃當年音樂獎項，唱片銷量超越200萬張。

《東京愛的故事》更在30年後、於去年榮獲「平成時代最令人感動的電視劇」亞軍，可見它對於日本人的重要性。

▲ 1991年版，由鈴木保奈美飾演赤名莉香、織田裕二飾演永尾完治。

鈴木保奈美演莉香成經典

經典「月九」神劇《東京愛的故事》除了造就「周一晚間OL消失現象」、掀起男性長髮風潮，由鈴木保奈美飾演的赤名莉香，還成為了第一代日劇女神。

有別於楚楚可憐的女主角關口里美，赤名莉香展現了都會女性的自由奔放，經典對白「喜歡就是喜歡，沒什麼丟人的，但也沒甚麼了不起」，也被女性觀眾視為瀟灑強悍的典範。

有指大結局里美「小三上位」、與完治同諧白首的戲碼播出後，氣得觀眾揚言要火燒電視台。難怪日本人至今仍稱莉香為「永遠的赤名莉香」，意即令人難忘一生。

《東京愛的故事》為導演永山耕三的成名作，其後他更炮製出多部經典著名電視連續劇《同一屋簷下》、《悠長假期》、《戀愛世紀》等等，堪稱「黃金名導」、「月九推手」。