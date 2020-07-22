涉機場向警員擲水樽　應屆DSE男生認襲警判感化1年

▲ 17歲應屆DSE男生涉向警員投擲水樽，早前承認襲警罪，今（22日）於東區裁判法院被判感化1年。（資料圖片）

去年8月13日香港機場發生示威衝突，17歲應屆DSE男生涉當日警員投擲水樽，早前承認襲警罪，今（22日）於東區裁判法院被判感化1年。裁判官於庭上讀出被告求情信內容，提到被告明白社會運動不應趨向暴力，認為被告主動認罪，顯示了真誠悔意。

被告為17歲中六男生，早前承認1項襲擊在正當執行職務的警務人員罪。

案情指，於2019年8月13日有過千人在香港國際機場聚集，其後警方到場準備驅散，有人向警車投擲硬物及水樽，亦有人用鐳射筆照射警車，期間被告向1名警長投擲水樽，隨即逃去。事後警方在現場截查及拘捕被告，並依照閉路電視片段識別出被告。

辯方今天求情時，指被告早前認罪後，已還柙3星期，期間被告自撰求情信，內容顯示出被告有所反思，又指適逢今天DSE放榜，被告的成績足以升讀早前報讀的副學士課程，亦會嘗試報讀其他學位課程，希望裁判官考慮到被告主動認罪，且重犯機會低，輕判被告。

裁判官關注被告的案底會否影響他繼續升讀，辯方向到庭支持被告的老師索取意見後，回應指案底不會構成影響。

裁判官判刑時，指案情嚴重，判刑須具阻嚇性，又引用1宗暴動案的案例，指出兩宗案件有相似之處，而被告案發時的行為亦可能引起現場其他示威者作出更激烈行為。

惟裁判官其後在庭上讀出被告親撰求情信的部份內容，當中提到被告在還押壁屋期間，為犯事感到深深後悔，亦對社會運動作出反思，明白到社會運動日趨激烈及暴力，受害的只是他們自己，而行為所激發的社會矛盾亦有違他本意，被告承認今後會奉公守法，以及參與社會運動時保持客觀冷靜。

裁判官續指，被告年輕、案發時僅17歲，而且主動認罪亦反映了他的真誠悔意，最終決定接受青少年罪犯評估專案小組的建議，判處被告1年感化令。

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記者：王仁昌