涉套丁案敗訴繳清120萬 方國珊遭破產呈請獲撤回

▲ 西頁區議員方國珊涉套丁案敗訴繳清120萬，遭破產呈請獲撤回。（資料圖片）

西頁區議員方國珊早年涉套丁而遭業主追討業權等，方被判敗訴後遭業主呈請破產，案件今（22日）於高等法院再提訊。雙方表明由於方已繳清債務，因此呈請人同意撤回有關破產呈請，惟雙方未能就訟費達成共識，法官促雙方再嘗試私下達成協議，以免對簿公堂衍生更多費用。

呈請人關雄盛代表丁屋案中業主何淑明，早前以債權人身份申請方國珊破產，惟因方已連本帶利繳清約120萬元欠款，因此雙方同意撤回有關破產呈請，方亦同意向破產管理署支付4,100元行政費，並同意負擔呈請人一方的訟費，惟雙方未能就訟費金額達成協議，因此擬將金額交由法庭評定。

法官聞言表示方已擔任區議員多年，以其社會歷練，理應認識不少律師朋友，促方徵詢律師意見，「問下做taxation（評定）抵啲，定係私下傾抵啲」，並建議雙方嘗試私下達成協議。

方國珊其後於庭外質疑呈請人一方的律師濫收費用，「做個咁簡單嘅申請出到兩個大律師」，方又表示早前於涉套丁案中被判敗訴，有關上訴仍在進行中，惟因程序問題必須先繳付欠款。

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記者：楊詠渝