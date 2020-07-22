涉勒索母200萬兼圖燒屋 72歲婦潛逃23年被判囚3年

▲ 72歲婦人於23年前涉勒索母親200萬兼圖燒屋，今年5月返港，今(22日)被押解至高等法院，由當年主審法官判刑，就3項控罪被判監3年。（資料圖片）

72歲婦人於23年前涉勒索母親200萬，並於母親與繼父所住單位以打火機縱火，燒毀地板及窗簾。涉案婦人被控勒索及縱火等共3罪，案件於裁決當日被告缺席聆訊，最終被裁定罪成。潛逃上海23年的被告於今年5月返港，今(22日)被押解至高等法院，由當年主審法官判刑，就3項控罪被判監3年。



被告徐沈正明(現年72歲)，於1997年11月23日在區域法院經審訊後被裁定勒索、縱火及刑事損壞罪名成立，惟當日被告缺席聆訊，法官頒下通輯令。及至今年5月14日，被告從上海乘飛機返港，於入境時被截獲。



代表律師求情指，被告於1997年拋棄年幼子女到上海，子女其後因其不負責任而拒絕見面。及至2013年及2015年，其中兩名子女聯絡被告，獨欠長女及幼女至今仍未與被告修好。被告於上海期間一直獲母親接濟，及後母親去世，被告須工作維持生計，期間曾因中風入院，種種因由下被告反思後決定返港冀與家人團聚。被告因證件逾期，幾經艱辛才獲發一次性證件返港。



代表律師指，案發時被告一直由母親於金錢上支援，她從沒有工作，母親承諾給她一個物業，以為獲分身家。被告當時感到下半生經濟受影響，一時「鑽牛角尖」及衝動才犯案，多年來發現最終一無所有，子女承諾被告出獄後安排其入住安老院。



法官判刑時引述案情指，被告於1997年1月22日到母親及繼父住所大吵大鬧，要求母親給予200萬，否則燒屋。被告當日留宿在住所，翌日母親外出，被告著傭人外出尋找母親，揚言母親若不於10分鐘內返家便搗亂。傭人返回住所後發現地板被燒，窗簾及玻璃等被毀，遂報警。



法官指案發時被告49歲，今年5月返港，現已年屆72歲。被告的母親再婚後誕下3名同母異父弟弟，惟母親不准她參予家庭聚會，被告獲經濟上支持，一直沒有工作。及後被告丈夫外遇，須獨力照顧4名子女。



法官指縱火屬嚴重罪行，本案並沒有人道理由獲判緩刑，被告的個人或情緒雖惹人同情，但判監屬唯一選擇。法官指被告以打火機點火，單位屬低密度式住宅，就3項控罪判監3年半。法官指不論其返港原因，惟考慮到被告毅然離開於上海的舒適生活，決定返港，勇氣可嘉，隨年月流逝，被告身體亦出現毛病，包括曾中風、抑鬱及自殘等，基於特殊情況，酌情減刑至3年。

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記者：林育慧