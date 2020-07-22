【DSE2020】3年前來港英文僅有中二水平 板間房女生寫英文週記苦學英文考獲佳績

▲ 蘇琪在文憑試中考獲33分佳績。

輸在起跑線，只要肯努力，都可以改變人生。慕光英文書院應屆文憑試考生蘇琪，3年前從福建來香港讀中四，抵港初期她不懂廣東話，英文也只有相當於中二的水平，雖然與爸爸媽媽住在狹窄的板間房，但她克服了環境障礙及語言難關，勤學苦讀終在文憑試中取得佳績，她目標想升讀港大、中大或科大的商科，回報父母。

蘇琪考完文憑試後原本估計英文科只取得4分，結果放榜後奪得佳績，其中中文科獲5**，數學獲5*，英文、通識、物理及化學均獲得5，她坦言成績令她好意外，除了感謝學校的培養外，更離不開她的努力。

▲ 蘇琪勤學苦練，終考獲佳績。

蘇琪原本與父母居住在福建，但她自小嚮往來香港讀書，為了圓女兒的夢想，蘇琪的父母3年來放棄了在內地穩定的工作，舉家來香港生活，並住在狹窄的劏房。蘇琪在內地時的成績不差，但來到香港後卻遇上語言難關，她不懂說廣東話，初時連廣東話也聽不明白，英文聆聽也是聽不明白。

蘇琪的的班主任兼英文老師李嘉淇指，蘇琪剛入學時，性格很靜很少出聲，也缺乏自信，英文水平只有相當於本地學生中二水平，「上堂有時講班務，但她聽不明白，要用普通話解釋。」

蘇琪決心克服語言的難關，她努力學習廣東話，遇上不懂的便虛心向人請教，如今廣東話已經有很大進步，她更笑說「我都係最近半年才學識好chur點解 。」相對於廣東話，她更擔心英文的聽說能力，她積極參加學校的課外活動，大膽用英文與其他學校的同學交流，更善用學校提供的網上學習平台訓練英文閱讀能力，學校統計她過去3年來在網上學習平台閱讀了4萬個英文詞語。

英文寫作方面，她每個星期都反思自己在學習上的不足之處，然後用英文寫成週記，學習空餘時間更每周寫1至2篇文章給老師批改，平時多看英文報紙及觀看新聞節目。日夜勤學苦練，她的英文水平突飛猛進，學校也安排她參加公開演講等提升自信心，去年更獲校方全資資助應考IELTS，考獲7分水平。

蘇琪還有個讀書心得，就自己做筆記，她每次會記下自己曾做錯的錯題，然後不斷重溫，避免日後再犯錯。除了英文外，通識科對於她來說都是大挑戰。蘇琪坦言，她初初來香港，對香港的歷史、文化及社會都不太熟悉，為了「惡補」通識科，她在疫情期間都自行回校操卷，並自行向老師請教，補習通識科各方面的不足。

因家中居住的環境較差，她每日都留在學校的自修課溫習，遇到不懂的問題便向老師請教。為了減輕應考文憑試的壓力，她逢一、三、五便去跑步，而且經常下廚烹飪，紓解緊張情緒。

慕光英文書院校長梁超然表示，學校是直資學校，校內有4成學生都申請到學費減免，蘇琪是其中一個。他形容蘇琪很自律，學習很有計劃，有能力安排自己的學習，而且在校內擔任多個職位協助低年級同學，是品學兼優的學生。

考獲佳績，她感謝父母當日為了她來港讀書放棄內地的穩定生活，她稱最好的慶祝便是對父母好些，繼續努力讀書回報爸爸媽媽。

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責任編輯：鄺嫻