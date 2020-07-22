【DSE2020】港大附屬學院9成報名來自網上　校長稱共1.2萬人報讀

▲ 香港大學附屬學院校長陳龍生。 林宇翔攝

中學文憑試今日（22日）放榜，成績公布後有人歡喜有人愁，不少成績未能考進大學的應屆考生隨即改報副學士或高級文憑課程。香港大學附屬學院校長陳龍生表示，截至下午1時為止，學院已接獲約1.2萬人報名，和去年人數相若。有親身到場報名的考生指，雖然可以透過網上報名，但親身報名感覺上更加實在。

今年總考生人數較去年略少，但陳龍生指，考生報讀香港大學附屬學院的意欲不較去年少，現時(今日中午1時)已有約1.2萬人報讀，熱門課程包括護理、工商管理和社會學課程，情況與去年相若。

▲ 不少考生在收到放榜成績後，即時趕到香港大學附屬學院現場報讀副學位課程。林宇翔攝

學院今年因應疫情，提供網上報名和面試，今日下午2時所見，到現場報名人數並不多。陳龍生指，截至下午1時，在今日收到的大約1,800個報名中，只有約150個為現場報名，其餘均為網上報名。

陳龍生又透露，疫情加速了學院的網上教學發展，學院除建立網上報名和面試系統外，亦已投放約600萬，以改進校內的網上教學系統。

▲ 親臨現埸報名的黃同學。 陳梓蔚攝

親臨現埸報名的黃同學今年因數學科不如理想，而決定報讀學院的文學副學士課程。雖然可以透過網上報名，但她表示家中網速不穩定，加上親身面試有腳踏實地的感覺，所以決定親臨校舍報名。

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記者：陳梓蔚

